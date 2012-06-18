〔香港股市〕恒指开盘升1.8%,受希腊大选结果和汇丰涨势带动

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透6月18日电---香港股市周一开盘上涨,受助于汇丰控股(0005.HK)的1.20%涨势,此前希腊大选中支持纾困计划的政党获得议会微弱多数席位.这一结果对于欧洲领导人维持欧元区的稳定而言至关重要.
恒生指数.HSI开盘上扬1.8%,报19,578.1点,恒生国企指数.HSCE亦开高1.9%.(完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
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路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。