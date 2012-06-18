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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 09:39 BJT

〔香港股市〕恒指开盘升1.8%,受希腊大选结果和汇丰涨势带动

路透6月18日电---香港股市周一开盘上涨,受助于汇丰控股(0005.HK)的1.20%涨势,此前希腊大选中支持纾困计划的政党获得议会微弱多数席位.这一结果对于欧洲领导人维持欧元区的稳定而言至关重要.

恒生指数.HSI开盘上扬1.8%,报19,578.1点,恒生国企指数.HSCE亦开高1.9%.(完)

--编译 洪曦;审校 郑茵

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