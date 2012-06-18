〔香港个股〕华人置业澳门住宅项目批地遭当局宣告无效或遭收回

路透香港6月18日电---香港地产投资公司--华人置业(0127.HK)五幅涉及澳门前高官欧文龙贪污案的土地,已被澳门当局宣布批地合同无效,并启动程序收回土地.

该五幅土地现由华置发展为"御海.南湾"住宅项目,华置在声明中表示,公司已就项目作出28亿港元投资.

"因此,本集团坚决就澳门政府将土地转让定为无效之任何不决定,向澳门政府/或原承批人追索本集团可作出之任何申索,以赔偿本集团因此蒙受的损失."华置称.

此外,华置表示,若土地转让成为无效,公司将会考虑与"御海.南湾"单位买家订立取消合同,及退回已收订金.华置此前表示,目前已预售304单位,总合约销售金额为38亿港元,已收取订金为3.84亿港元.[ID:nSH0107167]

同时,华置已暂停"御海.南湾"项目的建筑工程及预售,以待澳门政府就该土地作最终决定的结果.

华置于上周五接获由澳门土地工务运输局发出的预先听证通知,指澳门行政长官已批准展开程序,宣告于2006年3月确认同意转让"御海.南湾"土地合同的相关修改行为无效,并将土地归还予原承批人,而华置可于接获通知起计15天内发表书面意见.

华置周一早盘初段下跌1%,但交投相当清淡,香港时间09:47成交额只有2.67万港元.(完)

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