〔港报社评〕政府丧失能力,希腊命途堪虞--信报6月18日

希腊举行国会第二轮选举,投票前夕,激进左翼联盟与新民主党支持率不相伯仲,预料也无单一政党可取得半数议席.无论选举结果如何,即使短期内排除了希腊“退欧”的风险,但始终只是把希腊违约危机暂且拖延.

形势演变至今,希腊债务危机的爆发,关键并不在今次选举的短期结果,因为无论左右翼政党都不会马上宣布退出欧罗区,而在于新政府在多大程度上遵守紧缩措施的外加束缚.施政能力萎缩的政府机器,在多大程度上能够执行对富有阶层征税,并有效进行经济结构性改革.

可以说,希腊政府的国家权力强度,包括行政管理、诚信和垄断使用征税的能力,有效性不断弱化.两次国会选举,事前预料都没有单独政党能够成功取得半数.可以说,希腊“无能政府”可否重拾能力,提升国家权力强度,较选民的选择更加决定希腊的“生死”.

照目前情况看,希腊能够摆脱债务危机以自救、重振国家经济以自强,看来可能性很微.由于欧罗区内各成员的竞争力差异极大,在统一货币对内部要素“错误定价”之下,经生产率调整后的希腊劳动单位成本远高于德国,如今无法通过汇率因素,以货币贬值来提高生产和竞争力,只能痛苦地下调内部要素价格,这个“死结”势必迫使希腊走上反紧缩措施的“不归路”.

希腊经济连续3年萎缩,今年收缩幅度估计逾5%,反映经济结构性改革寸进维艰,内部要素价格调整亦可能走到了尽头.虽然“退欧”意味债务危机与银行危机迸发,但希腊重新使用本币,可以重获货币和汇率政策的自主性,同时不必受到强制紧缩约束,若希腊政府能够实施明智而正确的经济改革,并得到欧盟其他国家的“退出支持”,未尝没有希望重获经济活力,也是不少经济学家,包括最近M. Feldstein认为,希腊终需“退欧”的理由.

但希腊政府能否重获有效能力,提升国家权力强度,扭转乾坤,却未能令人乐观,也因而希腊的命途,经过二轮国会选举,前景依然一片灰暗,无论其去或留,都使欧债危机演变的不确定性更大,最终要引发一次激烈的震荡.(A02)