〔港报社评〕联盟政府权宜之计,政党政治避无可避--明报6月18日

为求改善施政效率及在立法会“箍票”,新一届特区政府计划改革行政会议,与政党搭建执政联盟,而民间智库“新力量网络”上周则发表研究报告指出,回归15 年来政府立法成功率不足60%,建议特区政府应与政党筹组“联盟政府”并签订“联盟协议”,白纸黑字列明接纳各党部分政策主张,政党则须承诺全体投票支持政策. “联盟政府”大方向正确,但只属治标的权宜之计,治本之道始终还是要落实执政党制度,特区向全面落实政党政治迈进,是避无可避的.

政界及学界中人早已指出,只有推行政党政治一途,让香港出现真正的执政党,才能彻底解决问题.只有让在选举中获大多数民意支持而胜出的政党上台执政,并由党友出任司局长,上台后则推行在选举中获民意认受的政纲,并由党友在立法会依靠民意支持而保驾护航,才能让政府真正有效管治.奈何中国仍未放心让香港实行政党政治,在这情况下, “联盟政府”方案可算是权宜之计.

当然,方案并非没有缺点,政党也许会认为若政府不愿开放司局长职位,政党何苦要许下“白纸黑字”承诺,虽然方案目前确实并不完美,但北京及特区政府也须承认,要改善特区政府施政,落实政党政治是避无可避的, “联盟政府”方案的大原则正是朝政党政治迈进,大方向正确,至于如何找到一套具体可行的方案,社会各方确实需要拿出“摸着石头过河”的智慧.(A02)