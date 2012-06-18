〔港报社评〕希腊大选结果的两难抉择--文汇报6月18日

希腊昨日举行的国会大选全球关注.支持及反对紧缩协议的政党在选举中势均力敌,反映希腊民众对于前景选择的旁徨与两难:既对连番削支紧缩早已不胜负荷,但也知道拒绝履行欧盟协议,将引发国家破产,日子只会比现在更加难过.欧盟应考虑适当放松紧缩力度,让希腊有较大的回旋空间组织新政府,避免因无法组成联合政府而陷入再次重选的困局.

希腊国会大选牵动全球,如果激进左翼联盟获胜,意味希腊将改变过去紧缩路线,违反欧盟援助的条件,希腊将难以偿还到期国债,最终只有宣布破产.而希腊告别欧元区,也将触发欧元急泻,投资者对欧债爆发信心危机,令欧洲各国借贷成本急升,引发信贷紧缩危机.然而,如果新民主党成功组阁,虽可暂时纾缓债务危机,但连串的紧缩措施势令希腊经济雪上加霜.大选结果正反映希腊民众这种既不希望国家破产退出欧元区,又难抵紧缩压力的心态.

民调显示,80%的希腊人认为留在欧元区是上策.相比之下,退出欧元区将流弊无穷.如果大选后出现希腊必将退出欧元区的局面,那么紧跟着就会爆发全面的银行挤兑,届时希腊民众的退休金、各项福利将化为乌有,而破产后希腊的信用也将跌入谷底,将来更难向别国借贷.希腊民众应以大局为重,支持配合紧缩措施的政党.同时,欧盟及各国都应做好两手准备,如果希腊再次未能组阁或激进左翼联盟上台冲击欧元区稳定,须有紧急措施应对,以免造成全球经济的震荡.

也应看到,单靠紧缩也不是解决债务问题的有效方法.在以紧缩为主导的政策影响下,希腊经济已连续5年衰退,失业率攀升至23%.希腊政府既要面对民意压力,但同时又要满足欧盟的紧缩协议,在政治现实上几乎是不可行,结果只会引发频繁政权更迭,令政局长期不稳.因此,欧盟应适当放宽有关紧缩要求,在确保各国政府恪守财政纪律的同时,也要加大刺激经济的力度,通过经济增长减债,减轻民意反弹.(A05)