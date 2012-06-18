〔港报社评〕尚非翻台时候,希债危机续拖--香港经济日报6月18日

希腊爆发山林大火,昨向欧盟求助扑救,希债大火亦到重要关头,即关系欧盟如何续施救的希腊国会重选.惟不论反削赤政党会否赢逾半席位,希腊与欧盟都未欲翻.若选举结果续势均力敌,政府仍无人驾驶,欧债才最堪忧.

希腊昨进行国会重选,由于重选关系极左联盟会否掌政,会否令欧盟终止对希腊援助,会否令希腊脱离欧元区,甚至会否令欧元急坠解体深渊,各界高度关注,惟基本上并非悲观,此可见于投资者纷平淡仓,令上周末环球股市、欧元汇价俱升,欧元债息则降.

希腊国会重选令希腊与欧元体系即时崩解的风险不大,因即使极左联盟亦知道若真向欧盟翻,以缸瓦撼瓷器,缸瓦的希腊必先碰个粉碎,故近日已不断强调非要脱离欧元.他们只是要耍赖,要求欧盟重谈援助条件,减少希腊削赤与经济压力.

因此,即使极左联盟在昨天国会选举大胜,希腊与欧盟最可能是开展新谈判,尤其欧盟才刚被大得不能倒的西班牙敲诈成功,不用增加削赤承诺已赢得最多1,000亿欧元贷款援助,极左联盟自然想大肆与欧盟讨价还价.

真正令市场最忧虑的,是这次国会重选结果若与上回一样,没有政党或联盟能赢得逾半席位成为执政党,而又同样无法组成执政联盟,需要再度重选国会,那国家将续陷无人驾驶危局,遑论具合法代表与欧盟谈判.

希腊政府资金已近耗尽,若无合法代表与欧盟谈判,6月底前得不到欧盟与国际货币基金组织新一轮援助,政府将难以运转,更不要说依约偿还到期债务与付息,届时希腊全面违约风险可能一触即发,连累西班牙与意大利遭市场攻击,动摇欧元区安危.

若需再度重选 危局才最难控,故希腊国会选举有清晰结果,不论谁胜谁负,欧债危机应不会即爆.反而若续势均力敌,无人驾驶,才是欧盟与国际社会最需赶急力控的危机,此亦将变成今天召开G20峰会要务.(A06)