〔投行观点〕瑞信降港交所盈利预测3-5%,以反映LME收购交易

路透香港6月18日电---投行瑞信的报告称,将港交所(0388.HK)的盈利预测下调3-5%,以反映出伦敦金属交易所(LME)收购交易的影响.

不过报告维持对港交所投资评级为"落后大市"及目标价100港元不变.

报告称,港交所以高达18倍市账率的价格收购LME加上发展亚洲业务平台涉及的额外开支,短期而言,其盈利会遭到摊薄.

"港交所短期前景,很大程度上受制于现时疲弱的股市环境."报告指出.

港交所上周五收盘后公告称,与LME签订框架协议,拟以13.88亿英镑(或166.73亿港元)现金收购LME,每股收购价格为107.60英镑(或1,292.55港元),预期收购LME于完成后第三年起可为提升公司盈利作出贡献.[ID:nSH0108069]

该股今早初段一度跌4.5%,低探107.3港元的一周低位.香港时间10:18,该股跌2.76%,报109.3港元;大市恒生指数.HSI则涨1.6%.(完)