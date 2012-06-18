〔香港房地产〕政府多渠道开辟土地,短期料可释放150公顷用地--财政司司长

路透香港6月18日电---为应付房屋需求,香港财政司司长曾俊华表示,政府将"六管齐下",通过多种途径增加土地供应,预计短期而言可释放约150公顷的土地,用以兴建房屋方面的发展;中长期而言,政府正进行涉及面积达2,400公顷的土地研究和检讨.

快将卸任特首的曾荫权在其任内提出了每年提供不少于2万个住宅单位土地供应的长期工作指标,而候任特首梁振英更明言,已着手研究如何缩短兴建公屋的程序,包括改装空置的工厂大厦,以缩短市民轮候公屋的时间.

曾俊华在其个人网志(here)撰文称,香港需要更多土地供应,满足人口增长和家庭结构改变对房屋和社区设施的需求,同时亦要建立土地储备以应付不时之需.

为此,政府正透过几个不同的方向,增加房屋土地供应,包括选定可开拓土地供应的政策;监督及统筹所需基建,以确保房屋土地可以适时供应;透过跨部门协调,尽早释放房屋用地作发展.

而具体而言,政府将"六管齐下",即通过更改土地用途、重建、收地、在维多利亚港以外填海、发展岩洞和重用前石矿场,增加土地供应.

曾俊华透露,现时全港约有60公顷工业用地可以改作为非工业用地,当中半数可以转变为住宅用途.这些位于荃湾、火炭、大角咀和元朗等地的工业用地,正进行相关分区计划大纲图的修订工作,当中五幅属政府土地的工业用地,有一幅已经纳入2012-13年度的勾地表,其余四幅将交予香港房屋委员会作公共房屋和新居屋发展.

此外,政府亦计划邀请市区重建局重建工厂大厦,曾俊华表示,期待市建局在未来一两年内,可以推行有关计划.同时政府会研究措施,便利位处工业区的土地作房屋发展.

在收地方面,较大型的规划及工程研究,包括关于新界东北及洪水桥新发展区和东涌新市镇余下发展的可行性,亦顺利进行中.其中,新界东北新发展区规划及工程研究,预计可在2013年完成,并最早可在2018年开始提供土地供房屋发展,可供发展面积约达530公顷.

曾俊华相信,政府"六管齐下",可于短、中、长期释放可观面积的土地,让政府能大量增加房屋的供应.(完)