〔香港热股〕港交所高价夺LME未获投资者认同,早盘最多逆市挫4.5%

路透香港6月18日电---香港交易及结算所有限公司(0388.HK)高价夺得伦敦金属交易所(LME)的举动看来未获投资者认同,港交所股价周一逆势最多曾跌4.5%,触及一周低点.

港交所上周五公布,以13.88亿英镑全购LME,高于市场预期;同时,这家亚洲最大交易所预期,要在收购三年后,LME始开始提供盈利贡献.[ID:nSH0108069]

不过,投资者对港交所此举似乎并不认同.投行瑞信下调港交所盈利预测3-5%,指港交所以高达18倍市账率的价格收购LME加上发展亚洲业务平台涉及的额外开支,短期而言,其盈利会遭到摊薄.

港交所周一高开0.71%后不久即掉头向下,最多曾逆市下滑4.5%,至107.3港元,为自6月4日以来最大百分比跌幅,并创下6月11日以来最低水准.香港时间11:20跌幅收敛至2.67%,大盘恒生指数.HSI则涨1.68%.

"我们认为港交所以过高的价格,投入一桩其没什么营运经验的生意."大华继显分析师Edmond Law说."这交易的执行风险非常高,而回报则相当长远才能体现."

港交所这次击败芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)、洲际交易所(ICE)(ICE.N)等对手,拿下有135年历史的LME,LME是全球最大的商品交易所.市场人士认为,此举有助于港交所拓展其商品期货交易渠道,而LME也可藉助这个亚洲最大交易所,来进军全球最大的金属买家--中国市场.

港交所表示,收购LME后将会继续维持现行的股息政策;此外,作为拓展计划的一部分,未来还计划在LME推出铁矿石期货,以及非金属商品期货.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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