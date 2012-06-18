〔香港个股〕蒙牛乳业早盘大涨,引入丹麦新伙伴Arla有助改善管理

* 蒙牛早盘大涨至逾三周高点

* 与丹麦乳业巨擘Arla战略合作

* 市场看好有助蒙牛改善产品及管理

* 中国乳业食品安全仍深陷泥淖

* 伊利上周跌停后跌势减缓

路透香港6月18日电---中国主要乳业集团--蒙牛乳业(2319.HK)周一早盘大涨至逾三周来高点.稍早公司宣布获丹麦乳品巨擘Arla Foods(爱氏晨曦)[ARLAF.UL]入股,并将独家在中国销售其产品.市场称此有助于蒙牛改善管理并提升产品品质.

本地时间上午11:20时,蒙牛大涨7.32%至21.25港元,稍早大涨近10%至21.75港元,为5月23日触及22港元以来最高;大盘恒生指数.HSI升1.50%.

德银分析师黄美宝在报告中称,"我们认为蒙牛找到一位很好的伙伴,改善其产品品质及供应链管理,这是正确的一步."

在中国国家主席胡锦涛上周末展开首次中国元首出访丹麦之际,蒙牛周日晚间在联交所发布公告称,根据战略协议,爱氏晨曦将成为中国的独家战略伙伴,双方除了在供货管道上相互合作外,爱氏晨曦亦会向蒙牛提供技术、管理、市场推广等意见.

爱氏晨曦则称此相当于蒙牛约6%股份的股权收购案,作价为17亿丹麦克朗(或2.89亿美元).

中国是世界最大的配方奶市场,预计将在2020年超过美国成为最大的乳制品市场.全球大型食品公司竞相确保可从其需求增长中分一杯羹. [ID:nSB1614958]

蒙牛亦在此前称,私募基金厚朴投资将其持有的COFCO Dairy股份全数售予爱氏晨曦.COFCO Dairy是2009年中粮集团为收购蒙牛19.66%股权而成立的合资公司.

2008年爆发的"三聚氰胺"事件重创中国乳业,次年中粮集团连合私募基金厚朴投资入股蒙牛,成为其第一大股东.随着蒙牛原始大股东牛根生辞去董事会主席,以及来自中粮集团的管理层进驻蒙牛,蒙牛实质上已受国企接手管理.

中国食品安全事件仍频传,继蒙牛去年底因一批奶品被检测出含致癌物质黄曲霉素(M1)超标.蒙牛竞争对手伊利(600887.SS)上周亦被检出婴幼儿奶粉部份汞含量超标,股价连续大跌.继上周五跌停10%后,伊利周一开盘大跌9.8%,稍后跌势缩减,下跌3.2%至21.15元人民币.(完)

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