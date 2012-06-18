〔香港热股〕新秀丽早盘一度反弹约一成,稍早称产品经检测安全无虑

路透香港6月18日电---上周已说明产品安全无虑的旅行箱包生产商--新秀丽(Samsonite)(1910.HK)周一早盘股价一度反弹约一成.上周五该股因香港一消费者组织指称其三款旅行箱把手含高量疑致癌物,股价大跌16%.

新秀丽昨日晚间在联交所发布公告称,在知悉香港消费者委员会对其产品的检测结果后,即将该事件有关产品随机抽取把手样本送交德国及香港的独立化验室测试,发现其"PAH(多环芳香烃)"含量明显低于香港消费者委员会的测试结果.

本地时间上午11:50时,新秀丽大涨8.11%至13.06港元,稍早升至13.30港元;大盘恒生指数.HSI升1.61%.

上周五消委会指称,包括新秀丽旗下的Tokyo Chic、Cubelite以及Westlake luggage三款行李箱在内,有数个品牌产品在把手检测出可能致癌的PAH或塑化剂.但其并未指明本地法规是否对于该类物质设有检出限制.[ID:nSH0108057]

新秀丽在公告中指出,已由香港所有销售点撤回被指称PAH含量最高的Tokyo Chic行李箱,并为香港市场的消费者更换把手.公司同时也强调,目前没有法律规定行李箱PAH含量,公司将会努力争取其产品符合最高品质及安全标准.

该公司发言人表示,此三项产品占公司销量占比不大,估计更换所有Tokyo Chic产品的成本约为50万美元,若仅为香港市场提供更换服务,所需成本更低.

新秀丽亚太区及中东总裁邓儒熙(Ramesh Tainwala)上周五也在声明中称,"我们不预期此事件会对营收有任何实质影响."(完)

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