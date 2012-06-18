〔香港数据〕3-5月失业率微降至3.2%,劳工市场维持紧绌

路透香港6月18日电---香港政府周一公布,3-5月的失业率为3.2%,较2-4月的3.3%小幅下跌.政府表示,由于就业增长超越同期劳工供应增长,致使失业率回落,香港劳工市场仍紧绌,处于全民就业状态.

劳工及福利局局长张建宗在声明中称,短期内,尽管在双学制年下投入劳工市场的应届毕业生及离校人士可能增加,但雇主的招聘意欲仍普遍正面,将有助局部缓和劳工供应增加的影响.