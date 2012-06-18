〔香港数据〕3-5月失业率微降至3.2%,劳工市场维持紧绌

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透香港6月18日电---香港政府周一公布,3-5月的失业率为3.2%,较2-4月的3.3%小幅下跌.政府表示,由于就业增长超越同期劳工供应增长,致使失业率回落,香港劳工市场仍紧绌,处于全民就业状态.
期内就业不足率为1.4%,之前为1.5%.
劳工及福利局局长张建宗在声明中称,短期内,尽管在双学制年下投入劳工市场的应届毕业生及离校人士可能增加,但雇主的招聘意欲仍普遍正面,将有助局部缓和劳工供应增加的影响.
不过他也表示,欧元区债务危机恶化加上美国经济复苏步伐仍未稳固,令经济下行风险日益增加,未来就业情况仍然具挑战性.
失业率(%) 就业不足率(%)
12月3-5月 3.2 1.4
12年2-4月 3.3 1.5
12年1-3月 3.4 1.6
11年12月-12年2月 3.4 1.5
11年11月-12年1月 3.2 1.5
11年10-12月 3.3 1.4
11年9-11月 3.4 1.5
11年8-10月 3.3 1.6
11年7-9月 3.2 1.7
11年6-8月 3.2 1.8
11年5-7月 3.4 1.7
11年4-6月 3.5 1.8
11年3-5月 3.5 1.9
11年2-4月 3.5 1.9
11年1-3月 3.4 1.8
10年12月-11年2月 3.6 1.7(完)
注: *初步数据
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--记者 李珊珊; 审校 黄凯
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