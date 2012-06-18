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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 16:23 BJT

〔香港股市〕收高1%至一个月收盘高位,受希腊大选利好结果提振

路透香港6月18日电---香港股市周一收于一个月收盘高位,希腊支持纾困的党派在大选中获得微弱胜利,令风险资产重获青睐.市场认为这一结果对欧元区不拆伙至关重要.

恒生指数.HSI收高1%至19,427.8点.恒生国企指数.HSCE收升0.8%,报9,818.8点.

大陆方面,沪深300股指.CSI300上涨0.5%,沪综指.SSEC收报2,316.0522点,上涨9.2022点或0.4%.

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