〔香港股市〕收高1%至一个月收盘高位,受希腊大选利好结果提振

国际油市：油价持稳归功OPEC牵头的减产，但美原油库存高涨带来压力
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透香港6月18日电---香港股市周一收于一个月收盘高位,希腊支持纾困的党派在大选中获得微弱胜利,令风险资产重获青睐.市场认为这一结果对欧元区不拆伙至关重要.
恒生指数.HSI收高1%至19,427.8点.恒生国企指数.HSCE收升0.8%,报9,818.8点.
大陆方面,沪深300股指.CSI300上涨0.5%,沪综指.SSEC收报2,316.0522点,上涨9.2022点或0.4%.
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。