〔香港个股〕中国海外发展投得市建局九龙土瓜湾住宅重建项目

路透香港6月18日电---香港市区重建局周一宣布,九龙土瓜湾北帝街/木厂街发展项目,由中国海外发展(0688.HK)击败六个财团投得.

北帝街/木厂街项目地盘总面积约为770平方米.项目完成后可提供总楼宇面积约6,940平方米,将兴建约92个住宅单位,以及提供约1,150平方米的商业楼面面积.

市建局在新闻稿中未有透露中国海外的入标价,但据美联测量师行此前估计,该幅土地估值4.1亿港元.

市建局是次共接获七份标书竞投该项目.虽然该项目受限于其中一半数目的住宅单位须为实用面积46.5平方米(约500平方尺)或以下的小型单位,但测量师表示,由于项目投资规模不大,加上地盘位处港铁沙中线的土瓜湾港铁站出口对面,未来交通配套完备,增加了其吸引力.

中国海外今天收高2.71%,报18.2港元,为自2010年4月以来的新高.大盘恒生指数.HSI则升1.01%.(完)

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