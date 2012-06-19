《香港报摘》--其他报纸重要消息6月19日

* 明报:

--金银业贸易场将于今年第四季推出港元、美元及人民币计价的现货白银合约,盼借助港交所(0388.HK)刚收购伦敦金属交易所,将香港发展成为亚洲金属现货交割中心,拥有区黄金及白银的定价权.

--世茂房地产(0813.HK)主席许荣茂认为,中央不会放松房地产调控,但在减息周期下买家供款减少,楼价可能在下半年反弹,而集团全年销售或能超出目标.

* 星岛日报:

--香港市区重建局计划未来两个月内推出先导计画,收购两座工业楼宇分别作住宅和写字楼用途,更不排除用作兴建公营房屋,最快于8年后落成.

--香港贸易发展局首席经济师梁海国称,预计香港下半年出口难以取得增长,而全年实质出口或将按年跌3%.

* 苹果日报:

--金融管理局向认可机构致函,提醒有兴趣参与双币双股市场的银行界要准备妥当,特别是确保系统及操作能应付有关新股来临时,在申请认购、交易、结算及托管等服务需要.

--凤凰卫视(2008.HK)表示,仍在考虑将内地从事户外媒体业务的附属公司北京凤凰都市传媒科技,分拆在内地交易所独立上市的可能性.

* 东方日报:

--国泰航空(0293.HK)于其每月通讯内透露,对暑假整体机位预订情况满意,惟客运业务盈利并无显着改善.另外,国泰将于9月开始缩减北美航班次数.

* 文汇报:

--千百度(1028.HK)执行董事兼首席执行官李伟表示,考虑引入国际二三线女鞋品牌在中国内地销售,且不排除会透过收购方式进行.

--致同会计师事务所首席合伙人林敬义称,预计香港今年新股上市集资额为100亿美元,相比去年的逾360亿美元大减近七成.

* 大公报:

--联想集团(0992.HK)母公司联想控股宣布,柳传志辞去联想控股总裁职务,由朱立南接替,柳传志将继续担任董事长及执行委员会主席.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]