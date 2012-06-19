〔港报财经评论〕希腊穷途留恋欧罗--信报6月19日

希腊穷途留恋欧罗/ 习广思

6月下半场开始,雷曼时刻没有出现,世界没有变天,希腊人、爱尔兰人在最后关头依然留恋欧罗区,希望支持紧缩的新民主党获胜.药业股物极必反.恒指靠两大重磅股发力,汇控(0005.HK)重上250天线,中移动(0941.HK)反弹1.9%.尽管宏观经济未完全明朗,避险资产指标亦未转势,但踏入下半场,股市前景不算太悲观.一是蓝筹发债,意味着市场有资金,二是多个板块走势转趋正面,内房股、电力股已经转强,尤其内房股由一片看淡,到目前被全面看好.其次,港股开始见到物极必反的现象,近日示范表演的是药业股.国药(1099.HK)配合大成交连升多日,中生制药(1177.HK)业绩后被追买.另一批出现谷底反弹的是钢铁股及太阳能设备股,这类谷底残股,若讲基础分析一定不会买,但留意其RSI有逐步攀升的趋势,讲投机可以一博.

德法分歧愈拉愈阔.目前市场把所有目光集中在希腊身上,却忽略了法国.一个月前,法国政局变天,是把整条救市路线由紧缩转向刺激的开始,但这个过程势必多风多雨,其影响比希腊更大.法国总统奥朗德虽然在总统大选中只赢个马鼻,但在上周末第二轮议会选举中,其所领导的社会党和左派盟友却取得下议院过半数议席,意味着日后立法将方便得多.美汇长仓13年最高.多个股市指数延续亚洲时段情绪而反弹,但债市却不见得乐观,10年期西班牙债息急抽至7.1厘.股市的兴奋,建基于对救市的憧憬.G20峰会有望推刺激增长计划,联储局推QE3无望,市场憧憬着一言片语的”放水”希望.不过,债市审慎,是因为这些都不过是短期压力释放,欧央行一日未出手,欧洲银行仍然存在风险.意大利、西班牙债息一日未冷静下来,市场信心难以回复.股市一向走得更前,央行及政客最终需要向现实妥协,“放水”、刺激政策最终难免要实行.就在希腊大选前夕,欧央行声言随时”泵水”,德国政客放软声线说要帮希腊经济转型,这些姿态在广东话中叫”熬底”.

债市之外,另一个风险指标是汇市.上周欧罗回升,美元回软,汇市看似稳定下来,但资金追逐美元的趋势却未有改变.货币市场是大鳄搵食的大鱼潭,一个趋势已形成,短期纵有波动,但趋势很难一时三刻改变.澳元短仓正在增加,加拿大元长仓持续减少,投资市场对全球经济增长及商品需求看得颇淡,恐怕此趋势短期仍会持续.(B03)

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欧罗升势昙花一现/ 苏子

期待已久的希腊选举终于有了结果,由于是支持紧缩政策的新民主党取得最多议席,而这被广大投资者视为最佳的结果,因为市场已暂无藉口炒作希腊会脱离欧罗区,故有利高风险资产价格扭转最近个多月来的弱势.受到此利好消息的刺激,昨天亚洲市欧罗兑美元像上周初般再次裂口高开,并且高见1.2747,此高位较上日的1.2635收市价急升达112点子或接近1%.不过,欧罗兑美元却再一次未能在裂口高开后继续明显上升,反而触发不少沽盘入市,使汇价在昨天伦敦入市后已完全补回上述的裂口.执笔时汇价曾低见1.2612水平,此低位已略为低于上日的收市价了.换言之,希腊的利好选举结果对欧罗兑美元的刺激作用只属昙花一现.由于欧罗兑美元在昨天欧洲入市后已见回落至上周初的1.2671高位以下波动,这反映市场的沽压仍然庞大.

如昨晚汇价未能企稳上日的收市价以上波动,反而更进一步跌至上周五的1.2590低位以下波动及收市,担心10天SMA将会不保.汇价随后料会下试由1.2286低位升至1.2747高位的61.8%及76.4%调整目标,目前两者分别处于1.2462及1.2395.反之,若然昨晚欧罗兑美元可以扭转欧洲入市后的弱势,并且更成功升回上周初的1.2671高位以上波动及收市,那欧罗兑美元的短期走势便有望继续走高,而昨天亚洲入市后所造的1.2747高位后市料有较高机会突破,从而挑战50天SMA关键阻力.虽然希腊大选已经尘埃落定,但并不代表欧债危机已告一段落以及失去炒作主题.目前市场的炒作焦点料会转向意大利及西班牙的债务情况,以及联储局会否在明天议息后宣布推出QE3.由于欧债危机近期已被炒作多时,并且已令市场上累积了庞大的欧罗短仓,故倾向相信市场大户或会利用本周联储局的议息结果把美元略为推低,从而挟市场上的庞大欧罗短仓.

因此,如昨晚美国入市后未见欧罗兑美元进一步破关而下,汇价反而更可逐步收复欧洲市的跌幅,而美汇指数则明显在上月23日的81.57低位以下波动及收市,料稍后欧罗兑美元或在美元转弱下而进一步走高,并且有望顺利突破50天SMA阻力,从而挑战1.30心理关口.(B09)