〔港报财经评论〕欧债远虑未除,港股反弹有限--经济日报6月19日

欧债远虑未除,港股反弹有限/ 林瑞芬

由5月6日希腊议会大选中,因没任何政党获议会多数,组阁谈判失败而引发市场对欧债疑虑加深,随着二轮投票结果公布暂平息忧虑.欧债忧虑不断复发.然而,欧债问题在一日未能取得治本之策(参考中金公司论述治本三方面:筑防火墙、统一银行监管及联合发行欧元债券),疑虑始终会周而复始地复发,今次平忧之后,等下次又来担忧.会是甚么时候复忧,可能是希腊新政府上场遇改革阻力之时,在下一次欧猪五国短期债务滚借高峰期前.不到你不信,今年7月为高峰期,结果市场就在5月至6月上旬成功制造恐慌,迫出险情,呈”非危不救”局面,上周至有全球主要央行拟齐出招救市大团结消息.下次债务滚借高峰期在10月,10月前仍有机会复发忧虑.配合欧元走势,如一日未能扭转一浪低于一浪走势,未能突破1.3;西班牙国债息率高热未退,可暗示市场对欧债疑虑未放下.

总括而言,目前大形势是希腊选民既识时务者,欧盟也料暂不会苦苦相迫,安抚人心多少有甜头,政策料具弹性,港股今个月余下时间应续有片刻的平静,大底暂筑于约18,000,个别股若有实力反覆造好以进行半年结.

在环球经济前途不明朗,中国相对趋稳下,神州数码的盈利可预见性毕竟较高.集团从传统代理分销起家,之后转型至代理分销,现在取向将从解决方案转向IT服务,战略发展”智慧城市”,截至3月底止,集团”智慧城市”总体覆盖城市已达67个.从汇丰证券报告示集团各业务之预期表现,系统为核心营运收益以外,料包括”智慧城市”在内的服务业,营运收益占整体之比重将在2013年及2014年财政年度迅速增长.按彭博综合预测,神州数码2013年财政年度之每股盈利料稳增至1.34港元.参考业绩后各大中外资券商报告,一致评该股买入或超越市场表现评级,目标价介乎17.5港元至20港元不等.从走势图分析,该股以裂口回升,约13港元已为短期底佐证,入市可依此作止蚀参考位,候低收集,看反弹目标至少反覆回试15港元及16.5港元.(012)

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两大因素转差,航空股宜观望/ 余少文

大市反弹,国企指数逼近10,000点,可惜高开低收,料继续震荡整固格局.至于国际油价回落,可以减轻航空股第二季成本压力,只是航空需求缓慢以及人民币失去升值动力,都对航空股今年盈利带来压力.人币不升值汇兑收益减.至于环球经济差劲,大宗商品价格下跌,除了金价由今年2月高位1,790美元跌至近期的1,617美元水平外,纽约期油也由今年3月高位110美元和4月高位105美元,跌至近日的84美元水平,跌幅较金价大.对于一些石油及相关产品作燃料的行业最为受惠,如航运股股价有不俗反弹,反而航空股表现相对失色,昨日只有中国国航(0753.HK)可以随大市上升,东方航空(0670.HK)和南方航空(1055.HK)则逆市下跌.

三只航空股去年业绩显示,燃料成本占去年营业额35%至36%不等,由于国际油价今年首季仍然高企,是东航、南航和国航首季盈利下跌74%至86%不等的原因之一.另一拖累首季盈利是人民币踏入今年失去升值动力,兑美元出现持平现象,如东航在首季业绩中指出去年首季汇兑净收益达3.3亿元人民币,但今年便受累汇率平稳,中航则指首季汇兑收入减少5.86亿元人民币.其实,东航、中航和南航去年汇兑收益分别为19亿人民币、31亿人民币和28亿元人民币,占税前盈利比重分别为39%、33%和40%,反映人民币缺乏升值动力,会对航空股盈利带来超过30%影响.

货客运需求皆放缓.民航局资料显示,中国今年2月和3月的民航运输总周转量按年升幅出现放缓,4月份只增长3%至49亿吨公里,主要是货邮周转量同比变化持续以双位数下跌,旅客周转量升幅也降至9%,都显示内地空运需求有放缓迹象.中国媒体引述民航局5月内部数据指出,民航总周转量按年回升5%,跟去年同期升幅相近,但旅客运输量2,540万人,同比增长5.5%,较4月的8个月低位6.9%还要低,反映客运需求在放缓.由于航空公司会为燃油作对冲,认为需求和人民币下跌对航空股的影响更大,彭博预期航空股今年盈利会继续放缓,加上人民币贬值因素添加不明朗因素,即使预测PE只有单位数,以及预测市帐率又低于1倍,都宜先观望.(010)