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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 09:42 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘微涨,防御类股表现强劲

路透6月19日电---香港股市周二开高,防御类股表现强劲,盖过疲弱的汇丰集团(0005.HK).西班牙和意大利公债收益率上扬,欧元区债务危机挥之不去.

恒生指数.HSI开盘上涨0.1%,报19,451.2点.恒生国企指数.HSCE亦涨0.1%.(完)

--编译 洪曦;审校 张涛

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