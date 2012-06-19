〔香港热股〕广州药业H股早盘逆市涨近9%,稍早调整合并白云山资产作价

路透香港6月19日电---广州药业(0874.HK)(600332.SS)周二公布调整合并白云山资产作价,其H股复牌后早盘逆市涨近9%.
该股一度涨8.98%,触及13.84港元.香港时间10:40,该股涨8.19%,报13.74港元;大市恒生指数.HSI则跌0.23%.
广州药业今早的公告称,根据中国合资格独立评估师的估值报告,将合并白云山资产的最终代价定为4.22亿元人民币,低于此前公布的4.38亿元.
至于选择以换股或者现金方式合并白云山股份,相关的广州药业A股换股价或现金价由原来每股12.2元调整至12.1元,每股白云山股份亦由11.55元调整至11.5元.换股比率仍为1股白云山兑换0.95股广州药业A股.而收购请求权中所建议的广州药业H股价格则由5.54港元调整至5.42港元.
广州药业此前公布,将换股吸收合并同属大股东广药集团的兄弟公司白云山000522.SZ,并增发股份收购集团资产.这将开创国内企业跨沪、深、港三地交易所进行资产整合的先河.[ID:nSB1458196](完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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