〔投行观点〕花旗将华电国际H股目标价上调16%,燃料成本下降有利盈利增长

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透香港6月19日电---投行花旗周二发表报告,将中国主要发电商--华电国际(1071.HK)H股目标价上调16%至每股2.5港元,反映公司盈利上升以及单位燃料成本降低的有利因素.
该投行并将华电国际(600027.SS)2012-14年度的净利预测上调13-16%,指单位燃料成本下调可抵销公司装机利用率下跌的影响.
花旗预期,华电国际今年第二季净利将按季增长24%,至2.5亿元人民币;而受秦皇岛煤炭现货价格于5-6月下降8%的有利影响,预估公司第三季度净利更将按季翻倍,达到逾5亿元人民币.
该行认为,华电国际2012年预测市盈率和市账率分别只为8.5倍和0.7倍,估值便宜,维持"买入"评级.
华电国际H股今日收高4.61%,报2.27港元;其A股则涨0.76%,报3.98元人民币.(完)
--发稿 张媛; 审校 乔艳红
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。