〔香港个股〕蒙牛乳业称未来拟与丹麦Arla Foods在奶类副产品方面合作

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透香港6月19日电---中国主要乳业集团--蒙牛乳业(2319.HK)周二表示,未来将与丹麦Arla Foods(爱氏晨曦)[ARLAF.UL]在奶酪、黄油及奶粉等产品研发技术合作.
蒙牛总裁孙伊萍在电话会议上作上述表示.
私募基金厚朴投资上周将手中持股出售给爱氏晨曦,使其成为持股约6%的第二大股东,双方同时签订战略协议,爱氏晨曦将成为中国的独家战略伙伴,双方除了在供货管道上相互合作外,爱氏晨曦亦会向蒙牛提供技术、管理、市场推广等意见.[ID:nSH0108211]
蒙牛继昨日大涨6.82%,今日收盘续升3.79%至21.7港元;大盘恒生指数.HSI则微幅收低0.06%.
中国是世界最大的配方奶市场,预计将在2020年超过美国成为最大的乳制品市场.全球大型食品公司竞相确保可从其需求增长中分一杯羹. [ID:nSB1614958].(完)
浏览蒙牛乳业其他新闻,请点选[2319.HK-CMN]
--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨， 交易商说，因基金买盘和市场认为美国调整再生能源政策，将可能提振以 玉米为原料的乙醇需求。 指标CBOT-5月玉米期货 收升5-1/2美分，报每蒲式耳3.73-3/4美 元，此前升至2月16日来最高3.86-1/4美元。 消息人士称，美国总统特朗普计划调整美国生物燃料计划，以放松炼 油厂的监管，对乙醇和生物燃料生产提供新的支持。 在白宫声明称没有针对乙醇的行政令后，玉米市场缩减涨幅。 近月CBOT玉米期货在2月上涨7美分，或1.9%。 CME Group表示，在3月合约首个交割通知日，没有合约交割，和市场 预期一致。 今日CBOT玉米期货成交量预计为594,706口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)