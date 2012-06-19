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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 16:38 BJT

〔香港个股〕蒙牛乳业称未来拟与丹麦Arla Foods在奶类副产品方面合作

路透香港6月19日电---中国主要乳业集团--蒙牛乳业(2319.HK)周二表示,未来将与丹麦Arla Foods(爱氏晨曦)[ARLAF.UL]在奶酪、黄油及奶粉等产品研发技术合作.

蒙牛总裁孙伊萍在电话会议上作上述表示.

私募基金厚朴投资上周将手中持股出售给爱氏晨曦,使其成为持股约6%的第二大股东,双方同时签订战略协议,爱氏晨曦将成为中国的独家战略伙伴,双方除了在供货管道上相互合作外,爱氏晨曦亦会向蒙牛提供技术、管理、市场推广等意见.[ID:nSH0108211]

蒙牛继昨日大涨6.82%,今日收盘续升3.79%至21.7港元;大盘恒生指数.HSI则微幅收低0.06%.

中国是世界最大的配方奶市场,预计将在2020年超过美国成为最大的乳制品市场.全球大型食品公司竞相确保可从其需求增长中分一杯羹. [ID:nSB1614958].(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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