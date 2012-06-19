〔香港房地产〕欧债危机拖累,下半年甲级写字楼租金料跌5-10%--DTZ

路透香港6月19日电---物业顾问--DTZ戴德梁行周二称,欧债危机影响国际金融和保险机构在香港的发展意欲,而中环核心区的写字楼市场首当其冲,预料下半年中环甲级写字楼的租金将下调5-10%.

"环球经济动荡令金融保险业受到较大影响,中环区的写字楼租金受压力更大."戴德梁行北区策略发展顾问部主管陶汝鸿在记者会上称.

该行表示,今年第二季度,中环/金钟的写字楼空置率为各区中最高,达6.4%,主要因去年底起有较多空置楼面,而大楼面的交投亦较为淡静所致.

香港经济日报今日报导,两大投资银行瑞银和法国兴业,近日委托测量师行,研究迁出中环核心区,以控制成本.

陶汝鸿表示,自去年底起投资银行租用中区甲级写字楼的意欲已转趋保守,对"超甲级"的写字楼的需求减弱尤为明显;但同时亦有部份企业趁机整合,对一些非超甲级的写字楼反而有较强的承接.

该行预测,下半年中环甲级写字楼的租金将会下跌5-10%,而首季已跌10-15%;并预估下半年零售商舖租金升幅为10-15%,较首季20-30%减弱,主要由于近期访港旅客的消费力有所减弱.(完)