〔香港个股〕新秀丽称将全面更换Tokyo Chic旅行箱把手,以减轻消费者疑虑

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
路透香港6月19日电---旅行箱包生产商--新秀丽(Samsonite)(1910.HK)周二发布新闻稿表示,将全面更换旗下品牌American Tourister型号Tokyo Chic旅行箱把手,以平抚消费者疑虑.
香港一消费者组织上周称,包括新秀丽三款行李箱在内,有数个品牌产品在把手检测出可能致癌的PAH(多环芳香烃)或塑化剂,又以Tokyo Chic的PAH含量特别高.[ID:nSH0108057]
新秀丽随即声明产品经独立实验室检测,PAH含量明显低于香港消费者委员会的测试结果,并称将为香港市场提供更换服务.[ID:nSH0108167]
新秀丽今日收盘下跌0.15%至12.98港元,大盘恒生指数.HSI跌0.06%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 黄凯
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
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