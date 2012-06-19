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货币新闻 | 2012年 6月 19日 星期二 18:17 BJT

〔香港个股〕新秀丽称将全面更换Tokyo Chic旅行箱把手,以减轻消费者疑虑

路透香港6月19日电---旅行箱包生产商--新秀丽(Samsonite)(1910.HK)周二发布新闻稿表示,将全面更换旗下品牌American Tourister型号Tokyo Chic旅行箱把手,以平抚消费者疑虑.

香港一消费者组织上周称,包括新秀丽三款行李箱在内,有数个品牌产品在把手检测出可能致癌的PAH(多环芳香烃)或塑化剂,又以Tokyo Chic的PAH含量特别高.[ID:nSH0108057]

新秀丽随即声明产品经独立实验室检测,PAH含量明显低于香港消费者委员会的测试结果,并称将为香港市场提供更换服务.[ID:nSH0108167]

新秀丽今日收盘下跌0.15%至12.98港元,大盘恒生指数.HSI跌0.06%.(完)

浏览新秀丽其他新闻,请点选[1910.HK-CMN]

--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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