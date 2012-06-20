《香港报摘》--经济日报6月20日

--就占地近800公顷的新界东北新发展区,香港政府计划斥400亿港元收地,同时放宽住宅地积比率17%来增加可建单位数目,以提早两年于2018年起向市场推出土地.

--中国财政部在香港发行的国债,零售部分只设两年期,规模为55亿元,将于本月29日公开发售,每手认购额为1万元人民币,分销银行将会豁免认购费、托管费、代收利息费和赎回费等费用.