《香港报摘》--经济日报6月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--就占地近800公顷的新界东北新发展区,香港政府计划斥400亿港元收地,同时放宽住宅地积比率17%来增加可建单位数目,以提早两年于2018年起向市场推出土地.
* 其他:
--中国财政部在香港发行的国债,零售部分只设两年期,规模为55亿元,将于本月29日公开发售,每手认购额为1万元人民币,分销银行将会豁免认购费、托管费、代收利息费和赎回费等费用.
--外电引述消息人士称,中国证监会拟于本月29日左右,批准港股ETF(交易所买卖基金)和A股ETF推出.
--港交所(0388.HK)投得伦敦金属交易所(LME),英国媒体开始掀起政治讨论,聚焦今次买家究竟是港交所,还是北京?有言论指英国监管机构应否决交易.
--联通(0762.HK)5月新增3G用户272.6万,按月减少6.6%,按年则升56.8%;累计3G用户达5,450万户,按年增加146.7%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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