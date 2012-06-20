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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 08:02 BJT

《香港报摘》--经济日报6月20日

* 要闻版头条:

--就占地近800公顷的新界东北新发展区,香港政府计划斥400亿港元收地,同时放宽住宅地积比率17%来增加可建单位数目,以提早两年于2018年起向市场推出土地.

* 其他:

--中国财政部在香港发行的国债,零售部分只设两年期,规模为55亿元,将于本月29日公开发售,每手认购额为1万元人民币,分销银行将会豁免认购费、托管费、代收利息费和赎回费等费用.

--外电引述消息人士称,中国证监会拟于本月29日左右,批准港股ETF(交易所买卖基金)和A股ETF推出.

--港交所(0388.HK)投得伦敦金属交易所(LME),英国媒体开始掀起政治讨论,聚焦今次买家究竟是港交所,还是北京?有言论指英国监管机构应否决交易.

--联通(0762.HK)5月新增3G用户272.6万,按月减少6.6%,按年则升56.8%;累计3G用户达5,450万户,按年增加146.7%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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