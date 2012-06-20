《香港报摘》--信报6月20日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--香港政府计划拓展新界东北三区作房屋和特殊工业等多项用途,透过调高地积比率等方式增建8,000伙单位,令可建单位增至5.38万伙,并决定不使用公私营合作等方式,由政府斥资400亿港元回收区内逾260公倾私人土地,预料首批单位10年后入伙.
* 其他:
--南丰集团旗下的投资公司兴致去年与香港税务局基于"未变现利润应否纳税的问题对簿公堂,但高等法院上诉庭宣判维持南丰胜诉,案件将成为先例.
--雷士照明(2222.HK)突然在股东会前宣布将对近期前董事长吴长江遭调查的传闻及影响展开调查.
--伊泰煤炭(900948.SS)香港IPO引入逾六名基础投资者合共认购至少6.3亿美元的股份,当中包括华能国际(0902.HK)(600011.SS)、郑州煤机.
--人和商业(1387.HK)由于向旗下的无锡招商城商户提出一次过缴交20年租金,招致上万个商户连日罢市抗议.
--南华早报集团(0583.HK)将斥资770万欧元收购著名女性杂志Elle香港版业务的七成权益.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)