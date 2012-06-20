《香港报摘》--信报6月20日

* 头版头条:

--香港政府计划拓展新界东北三区作房屋和特殊工业等多项用途,透过调高地积比率等方式增建8,000伙单位,令可建单位增至5.38万伙,并决定不使用公私营合作等方式,由政府斥资400亿港元回收区内逾260公倾私人土地,预料首批单位10年后入伙.

* 其他:

--南丰集团旗下的投资公司兴致去年与香港税务局基于"未变现利润应否纳税的问题对簿公堂,但高等法院上诉庭宣判维持南丰胜诉,案件将成为先例.

--雷士照明(2222.HK)突然在股东会前宣布将对近期前董事长吴长江遭调查的传闻及影响展开调查.

--伊泰煤炭(900948.SS)香港IPO引入逾六名基础投资者合共认购至少6.3亿美元的股份,当中包括华能国际(0902.HK)(600011.SS)、郑州煤机.

--人和商业(1387.HK)由于向旗下的无锡招商城商户提出一次过缴交20年租金,招致上万个商户连日罢市抗议.

--南华早报集团(0583.HK)将斥资770万欧元收购著名女性杂志Elle香港版业务的七成权益.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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