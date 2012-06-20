《香港报摘》--其他报纸重要消息6月20日

* 明报:

--香港财经事务及库务局长陈家强表示,政府支持香港交易所(0388.HK)收购伦敦金属交易所(LME),认为交易符合战略发展,但否认收购要向中央政府取得祝福.

--研究机构Dealogic最新报告显示,计及成绩突飞猛进的吉隆坡交易所,香港由年初至今在全球交易所的新股集资排名,由第8位降至第9位.

--中投证券(香港)董事总经理陈家辉表示,人民币汇价缺乏方向,汇价波动加剧将不利人民币国际化进程,而离岸人民币市场的急速发展,又有可能对人民币汇率形成冲击.

* 星岛日报:

--伦敦地产商Quintain Estates QED.L引入新世界发展(0017.HK)主席郑家纯的私人公司Knight Dragon共同发展Greenwich项目.

--据市场消息透露,周二开始路演的中铝国际工程的国际配售部分已录得超额认购;除获6名基础投资者支持外,还引入数位优先投资者.

* 苹果日报:

--就香港消费者委员会报告指称新秀丽(1910.HK)旗下Tokyo Chic旅行箱把手含有致癌物,新秀丽亚太及中东地区总裁邓儒熙表示,对该报告感到失望及愤怒,并指集团暂不采取法律行动,但保留追究权利.

--中国财政部第四度来港发行人民币债券,新一批规模为230亿元人民币,将首次在香港交易所(0388.HK)挂牌,拟于7月20日上市.

* 东方日报:

--有伦敦金属交易所(LME)的股东透露,港交所预期将向国家开发银行[CHDB.UL]借贷不超过9亿美元长期贷款,相当于收购LME代价中的银行融资金额接近一半.

--英皇国际(0163.HK)截至今年3月底止年度净利44.59亿港元,按年增长29.45%;当中包括物业重估收益39.76亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 曾祥进

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