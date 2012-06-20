〔港报社评〕曾钰成倡中国民主派和解,实事求是有利香港开新局-明报6月20日

中国与民主派的隔阂,是香港政事蜩螗、特区政府施政举步维艰的主要原因.在第4任特首梁振英即将就职之际,中国若与民主派建立正常关系,将有利香港开创一个新局面.曾钰成接受访问,建议中国就普选特首,对民主派走出和解第一步,我们认为,曾钰成的建议是解决香港政治困局的良方,值得中国参考采纳.

中国与民主派的主要分歧在政治方面,若说严重程度超过中国与国民党、民进党的关系,应该没有可能,因为两岸现在还有军事对峙,香港民主派只是叫叫口号而已.因此,看不到中国和民主派有何不可和解之理,只要拿出魄力和政治智慧,相信没有不可踰越的障碍.另外,民主派中人欲问鼎特首大位,应该知道公然号召与中国对抗,也会吓怕市民,按常理,他们会寻求与中国沟通,即使并非争取认同,也期望降低误解和误会.

过去15年,中国与民主派隔阂所形成政治死结,对香港整体局面的祸害,已经毋须细表,若想香港出现新气象,必须解开这个结.在普选特首刻日到来之际,客观上更有动力要求中国与民主派和解,因为对立持续下去,届时特首怎样普选产生?这是需要回答的问题.梁振英就任特首之后,即使香港百废待兴,不过,期望他仔细思考这个问题,为自己、也为香港的良性管治和长治久安,建议中国走出和解的第一步.若这一日来临,期望民主派会积极回应.(A04)