〔港报社评〕加强土地规划,兼顾房屋经济就业--文汇报6月20日

为解决房屋用地不足的问题,当局正全方位研究增加供应,包括开发新界东北等发展区,制订短、中、长期发展方案,并进行公众谘询.当局为未来房屋用地供应制订发展蓝图,扭转以往缺乏长远规划的弊端,值得肯定.当局在制订土地规划时,不仅仅要着眼于解决房屋问题,更应考虑经济、社会的需要,藉以提升香港的发展潜力.加强土地规划亦可同时做好各项配套,兼顾环保的需要,令新土地项目的开发、建设更加畅顺.

土地供应紧绌一向是困扰香港社会的问题,实际上,香港并非完全没有可供使用的土地,新界还拥有占香港面积九成的土地未曾开发,香港欠缺的是土地开发的长远规划.当局没有根据人口增长、住屋需要的状况,推出相适应的用地计划,造成土地、房屋长久供不应求的现象.

土地规划除了满足住房的需要,更要注重产业的布局,使之成为经济增长的带动点.土地开发必须要有产业布局配套,才能最大限度地挖掘新土地的潜力,达到振兴经济、创造就业、提升竞争力的良好效果.

开发新区必然涉及交通、医疗等社区配套,先行做好规划,有利于找出不足,充分估计开发的困难,避免重蹈造成“悲情城市”的覆辙.随着市民环保意识增强,发展新区牵涉填海、保育等问题,有了前期规划,可以与环保团体加强沟通,令开发计划在发展与环保之间取得平衡,减少了环保人士的抗拒,新区开发才能事半功倍.(A06)