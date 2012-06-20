〔港报社评〕土地供应断层疑虑未消--星岛日报6月20日

正当东九龙蓝田一个私人屋苑单位,卖价创下平均每方尺13,000多元高位之际,当局公布三个地区大型发展方案的进展,可以容约超过20万人居住,但是最早入伙都要等到7年后.当局需要透过其他途径,加快房屋供应,来应付市民的居住和置业需求.

最近数年政府开辟土地的步伐比较慢,新界东北新发展区包括古洞北、粉岭北和坪輋打鼓岭,当局预留地方支援六大优势产业、高增值无污染特殊工业、物流发展,还要配合落马洲河套区发展,要把地区发展成有足够就业机会的活跃经济体,避免重蹈天水围覆辙.

东涌的就业机会主要来自机场和迪士尼乐园,但是人口增长需要新的就业机会,官员希望当地能够发展“桥头经济”,利用港珠澳大桥出入口、屯门大屿山连接路口的交通枢纽地位,带动各类消费和就业机会,但是如何具体配合人口同步发展,仍待周详规划,还要兼顾填海和保育问题.

这些地方要做到安居乐业,需要全方位配套发展,避免失衡或互拖后腿而形成种种社会问题,发展步伐仍然带有不明朗因素,不足以释除社会对短期土地供应可能出现断层的疑虑.

当局早前提出“六管齐下”,短期内可以释放150公顷土地.当局要加快释放现时一些闲置或错配用途的土地发展潜力,例如针对经济环境的转变,加快审批部分工厦改为住宅用途,让社会切实看到住宅供应在可见将来源源不绝,避免楼价不断飙升.(A04)