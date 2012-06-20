(重发)〔港报财经评论〕搭台放水楼市等救--信报6月20日

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搭台放水楼市等救 /习广思

G20峰会一如以往,政治大戏多于一切,又名”白果峰会”.不过,这两周会议停不了,失望刚落,憧憬又起,联储局议息后,将有欧罗财长会议,下周再有欧盟领袖峰会.港股观望议息,恒指表现牛皮,在19,400点窄幅争持,尾市跌幅收窄,收报19,416点,下跌11点,大市成交额424亿港元,沽空比率10.02%.阴谋论牛熊的话,熊证在20,000-20,099点涌现,新牛证在18,900-19,000点出现,意味着上升阻力在20,000点,下跌防线在19,000点.逆向思维是,坏消息已消化得差不多,屠熊机会大过杀牛.尽管指数表现反覆,而且成交低迷,但港股明显出现追落后,医药股、太阳能设备股、珠宝零售股均有见底反弹迹象.当然,反弹可以是”霎眼娇”,例如六福(0590.HK)、周大福(1929.HK)反弹,当中技术因素居多,尤其是后者半年禁售期将至,想逃生者固然希望股价升回些许.

医药股去年受政策困扰,全面跑输大市,中生制药(1177.HK)首季盈利重拾增长,已被分析员全面重新估值,下一只潜在追落后的是联邦制药(3933.HK),其产品价格上升,为其带来复苏希望.事实上,阁下要细心留意全面转强的内房股,不难发现资金追落后持续,有现金、有销售、有品牌的内房已率先回升,近日中国建筑(3311.HK)、深控(0604.HK)突破250天线后,配合成交上升.港股半年结将至,高Beta股作为粉饰橱窗,固然是理想棋子,但如果相关股份配合基础因素,市场游戏转变,这种追落后情况或多或少是配合第三季部署,意味股份转强趋势未完.其次,大市气氛回稳,多只强势股回升,和电(0215.HK)以高息卖点兼炒4G概念,股价收复50天线.美国科技股回升,联想(0992.HK)重上50天线.

联储局一连两日议息,买定离手.然而,多间大行几乎押注庄家开大,这铺风险都几大.高盛经济师Jan Hatzius认为,如果今次联储局没有举动会很令人意外,但如果有所动作,则可能会是:延长利率指引期限.购买长期美债.购买按揭抵押证券.Hatzius认为,最有可能是购买MBS方案.摩根大通则认为,联储局很大机会有所动作,包括:延长”扭曲操作”. “出口术”,而且机会高达75%.摩通经济师Michael Feroli指出,联储局副主席Janet Yellen早前放声气,开出三项条件,分别是美国就业增长太慢.增长下滑风险增加.通胀正在向2%水平回落.前两项条件已经出现.(B01)

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宜顺势沽欧罗 /苏子

本周初欧罗兑美元的走势基本上完全是上周初的翻版,即是大幅裂口高开后可以在即日内完全补回裂口并以近全日低位收市,令日线图呈现大阴烛不利形态.上周初出现此不利形态后,随后欧罗兑美元的走势却是不跌反升,更以近全周高位收市,使不少看淡者因此被挟仓.本周欧罗兑美元会否在本周初出现大阴烛不利形态后,可以再像上周般出现不跌反升并以近全周高位收市的异常走势?这要看昨晚欧罗兑美元会否成功跌至10天SMA支持以下波动及收市了.昨天亚洲市及欧洲市欧罗兑美元一直稳守在10天SMA支持以上波动,特别是汇价在欧洲入市时,当触及1.2567低位后已可迅即止跌回稳,随后更逐步回升至1.26水平以上波动.虽然昨天欧洲市欧罗兑美元暂时可以守在10天SMA支持以上,但由于汇价的高低波幅只有大约50多点子,汇价自低位反弹的动力不算太强,故汇价稍后仍然存在着再度考验10天SMA支持的可能.

若然昨晚欧罗兑美元再下试10天SMA支持时可以一攻即破,随后连20天SMA支持亦一并失守,最后更以近全日低位收市,那本周欧罗兑美元的走势便较难像上周般出现不跌反升的走势了,反而小心汇价会进一步跌至1.24关键支持以下,令汇价稍后再创今年新低的可能性上升.本周初亚洲市欧罗兑美元在升逾上周初的1.2671高位后,虽然可以一度急升至1.2747高位,可惜汇价触及此高位后便大幅回落近200点,反映汇价在上周初的1.2671高位以上欠缺足够的承接力.投资者目前可以把上周初的高位视作欧罗兑美元的短期重要好淡判别位,如汇价在昨晚及今日内一直未见重返此阻力以上,反而更成功跌破10天SMA波动及收市,相信汇价在本周初亚洲市所造的1.2747高位将有极高机会成为中短期的重要顶部,后市未必有力进一步挑战50天SMA阻力了.

如欧罗兑美元本周余下时间在跌破10天SMA支持后可以回复偏弱的走势,相信市场上众多欧罗大看淡的投资者将会再次顺势狙击欧罗汇价,令欧罗兑美元在跌破1.2286今年的低位后,可以出现更猛烈的单边跌市,从而下试1.20心理关口甚至更低水平.其实目前欧债危机的情况较前年6月当欧罗兑美元触及1.1874低位时恶劣得多.因此,欧罗兑美元稍后若能成功再创今年新低,以基本因素看,汇价应可配合市场的悲观情绪进一步跌至1.20心理关口以下,并令前年6月所造的1.1874低位面对严峻考验才对.故投资者目前宜采取顺势沽出欧罗兑美元的策略,博汇价稍后可以在再创今年新低后出现新一轮单边跌市.(B09)