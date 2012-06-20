〔港报财经评论〕外汇占款回稳,降准仍有空间--经济日报6月20日

外汇占款回稳,降准仍有空间 /余少文

大市维持日升日跌走势,市场观望气氛浓厚.中国内地5月新增贷款反弹,惟中国内地经济放缓,调查又指企业家和银行家对中国内地经济信心下滑或预期贷款需求下降,相信不会阻碍央行下调存款准备金率的步伐.国企指数昨日跌18点或0.2%,收9,800点,成交额降至104亿港元,反弹成交缩已令人担心后市反弹乏力,兼且大户在现货收市后推低期指,又似乎反映大市今日下跌机会颇高,短线入市始终只宜小注怡情.至于红筹指数跌15点或0.4%,收3,884点,成交额40亿港元,近日领涨的内房和石油股成为下跌”罪股”.还有一个多星期便是期指结算,即”六绝”月份将过去,希望大市可以”七翻身”,惟股民在市况不明朗下,还是采取保守策略为宜,等待中国在7月公布6月和第三季经济数据前后,会否有新招出台.只是人民银行刚公布的5月金融机构新增外汇占款录得234亿元人民币,如按行长周小川过去所讲,调整存款准备金率是对冲流动性,若然外汇占款回升,或对央行7月降准的预期落空.

仍然认为央行会维持过去半年以两个半月至三个月的步伐下调存准率,故下半年有机会下调三次存准率,7月会否调准将取决于6月外汇占款数字.由于外汇占款增加可直接增加基础货币量,再透过货币乘数效应,从而令货币供应量大幅增长,惟见目前外汇占款走势是每况愈下,难以回到过去动辄2,000-3,000亿元人民币流入现象,故M2近期增长只有12%-14%水平.所以相信外汇占款即使增加,只要维持偏低水平,如只有200-300亿元人民币,央行也会降准.降准会否刺激大市反弹,有待观望,但央行第二季调查显示,企业家宏观经济热度指数37.3%、企业家信心指数67.5%、银行家宏观经济信心指数58.4%、银行景气指数79.6%、银行贷款总体需求指数70.8%等,都是近数年以来低位,反映企业家和银行家对经济的预期并不乐观.

所以银行家货币政策感受指数为67.9%,较上季高出8.6%但对下季货币政策选择”趋松”的比例为32.4%,上升25.7%,则显示银行界预期中国在第三季会加快宽松政策的步伐,以回应经济下滑的问题,相信降准是其中一个措施.(010)