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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 11:03 BJT

〔香港新股〕华电福新能源香港IPO以接近招股价区间低端定价--销售文件

路透香港6月20日电---据路透周三获得的销售文件显示,中国多元化清洁能源公司--华电福新能源(0816.HK)香港IPO(首次公开发售)以接近招股价区间低端定价,集资约3.19亿美元.

华电福新能源发售15亿股新股,每股定为1.65港元,接于其招股价区间1.6-1.76港元的低端.(完)

--编译 雷美珍; 审校 杨淑祯

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