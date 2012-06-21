〔表格〕华宝国际2011/12年度净利按年升9%,为17.5亿港元

注:华宝国际主要在中国从事香精香料的生产,及再造烟叶(或称烟草薄片)业务.公司全年派息0.2186港元(包括中期息0.078港元和特别股息0.0518港元),上年度为0.1518港元.据汤森路透I/B/E/S的预测,华宝国际年度净利为15.34亿港元.(完)