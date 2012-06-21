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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 09:15 BJT

〔表格〕华宝国际2011/12年度净利按年升9%,为17.5亿港元

路透香港6月21日电---华宝国际控股有限公司(0336.HK)公布,截至2012年3月31日止年度内,全年业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011/12年度 2010/11年度

每股基本盈利(港元) 0.5548 0.5101

末期股息(港元) 0.0888 0.0798

净利 1,750.42 1,604.40

营业额 3,311.30 2,852.17

截止过户日期 8月14-17日

发放股息日期 10月18日

注:华宝国际主要在中国从事香精香料的生产,及再造烟叶(或称烟草薄片)业务.公司全年派息0.2186港元(包括中期息0.078港元和特别股息0.0518港元),上年度为0.1518港元.据汤森路透I/B/E/S的预测,华宝国际年度净利为15.34亿港元.(完)

浏览华宝国际其他新闻,请点选[0336.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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