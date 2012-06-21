〔表格〕华宝国际2011/12年度净利按年升9%,为17.5亿港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月21日电---华宝国际控股有限公司(0336.HK)公布,截至2012年3月31日止年度内,全年业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011/12年度 2010/11年度
每股基本盈利(港元) 0.5548 0.5101
末期股息(港元) 0.0888 0.0798
净利 1,750.42 1,604.40
营业额 3,311.30 2,852.17
截止过户日期 8月14-17日
发放股息日期 10月18日
注:华宝国际主要在中国从事香精香料的生产,及再造烟叶(或称烟草薄片)业务.公司全年派息0.2186港元(包括中期息0.078港元和特别股息0.0518港元),上年度为0.1518港元.据汤森路透I/B/E/S的预测,华宝国际年度净利为15.34亿港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。