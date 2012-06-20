〔投行观点〕巴克莱上调希慎和冠君目标价,料香港写字楼租金明年恢复增长

路透香港6月20日电---投资银行巴克莱资本周三发表报告,将两只香港收租股希慎兴业(0014.HK)和冠君产业信托(2778.HK)的目标价,分别上调42%和7%,以反映非核心区写字楼租金接近见底,并可望于明年上半年开始恢复增长.

在欧债危机拖累下,以国际金融机构为主要客群的中环核心区写字楼市场首当其冲受打击.但租金较为便宜的非核心区写字楼市场表现仍然稳定.

巴克莱报告称,香港的写字楼新供应于短期内仍然偏低,该行预测2011-14年的每年新供应只有110万平方尺,只及长期每年平均吸纳量的一半.不过,经济增长放慢和企业信心疲弱令租户由争取租用更大面积以扩充,变为控制租金开支,而企业从中环贵价甲级写字楼迁往港岛非核心区写字楼的情况渐增可见一斑.

报告指出,非核心区写字楼的吸纳情况良好,同时,由于新供应少,租户亦宁愿继续保留多出来的楼面,而不愿将这些楼面退租.巴克莱预期今年余下时间非核心区写字楼租金将会持平,而明年上半年将会开始恢复增长,但对中环区的租金恢复情况看法仍然审慎.

该行将在铜锣湾繁华购物区拥有大量物业的希慎兴业目标价,上调42%至每股33.48港元,评级仍为"跑赢大市";将冠君产业信托目标价调高7%,至每股2.96港元,评级为"跑输大市"

希慎兴业周三午盘中段微升0.16%,报30.65港元;冠君产业信托升1.29%,报3.15港元.(完)