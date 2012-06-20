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亚洲 | 2012年 6月 20日 星期三 14:34 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--6月20日

路透香港6月20日电---以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司,及2012年以来已在香港交易所上市公司一览表:

  新股申购: 
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  公开招股日  公司名称               发行量(亿股)     集资额(亿港元)  发行价(港元)    上市日     保荐人    
  6/14-19     华电福新能源(0816.HK)  15               24.75*          1.65*           6/28       中信证券、瑞银和美银美林  
  5/28-31     Graff1306.HK         3.112            77.8-115.14     25-37           不予进行   瑞信、德银、高盛和摩根士丹利
  5/18-23     永达汽车(3669.HK)      3.122            23.7-33.7       7.6-10.8        不予进行   瑞银和汇丰
  2/29-3/5    普甜食品(1699.HK)      2                2.18-3.06       1.09-1.53       不予进行   信达国际 
  
  2012年已上市新股:  

  上市日  公司名称                发行价(港元)   集资额(亿港元)    首日股价变幅      保荐人
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  6/18   协众国际(3663.HK)          0.93             1.86           升5.4%           国泰君安
  6/13   东吴水泥(0695.HK)          1.1              1.375          升4.5%           国泰君安
  4/27   海通证券H股(6837.HK)       10.6             130.3          持平             海通国际、摩根大通
  4/27   中盛资源(2623.HK)          1.23             1.6            持平             海通国际 
  4/20   江南集团(1366.HK)          1.42             5.46           持平             大和
  4/18   协同通信(1613.HK)          0.33             0.99           升9.1%           英皇融资
  4/13   CW Group(1322.HK)          1.33             2.16           升5.3%           国泰君安
  4/2    钜大国际(1329.HK)          1.1              0.55           升39%            华富嘉洛
  3/30   皓天财经(1260.HK)          1.39             3.48           跌3.6%           东英亚洲
  3/23   力量矿业能源(1277.HK)      1.26             11.72          跌4.8%           汇丰               
  3/19   俊知集团(1300.HK)          1.2              2.4            升4.2%           永丰金证券  
  3/1    阳光油砂(2012.HK)          4.86             44.9           跌3.3%           中银国际、德银和摩根士丹利
  2/23   西王特钢(1266.HK)          2.65             13.25          跌19.6%          摩根大通
  2/23   克莉丝汀(1210.HK)          1.6              4              升0.63%          法国巴黎资本(亚太)   
  2/10   必瘦站(1830.HK)            0.88             2.2            升1.1%           光大证券
  1/19   宏创高科(8242.HK)          0.8              0.4            升12.5%          丰盛融资 
  1/18   太古地产(1972.HK)          (介绍上市)       不适用         升2.7%^          中银国际、高盛、汇丰和摩根士丹利 
  1/18   联合水泥(1312.HK)          1                1.65           升9%             浩德融资  
  1/18   允升国际(1315.HK)          1.2              0.9            升33.3%          光大证券
  1/16   瀚洋控股(1803.HK)          0.93             0.93           升32.3%          申银万国
  1/12   开世中国(1281.HK)          0.90             1.35           升12.2%          招商证券
  1/12   华众控股(6830.HK)          1.40             2.8            升 6.4%          国泰君安
  1/12   汇力资源(1303.HK)          1.70             4.25           升 4.1%          光大证券
  1/12   柏能集团(1263.HK)          1.60             1.68           跌 0.6%          华高和昇
  1/9    易通讯集团(8031.HK)        0.6              0.42           升1.7%           瑞穗证券亚洲
  1/6    中国融保金融(8090.HK)      0.28             1.08           升58.9%          金利丰

  注: 1. 本表包括正在进行公开招股的新股,及2012年1月至今已上市的公司.
      2. *代表新增或已更新内容.
      3. ^由于公司以介绍形式上市,故首日变幅以当天开盘价计算.  (完)

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  --记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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