〔投行观点〕新秀丽旅行箱把手全面更换对其影响有限,评级维持不变

路透香港6月20日电---继旅行箱生产商--新秀丽(Samsonite)(1910.HK)宣布扩大行李箱把手更换范围后,数家投行发布报告称,该款行李箱销量占比小,更换把手的开支对公司获利影响相当有限,维持原有评级不变.

巴克莱在报告中指出,事件伊始,新秀丽采用了快速积极的回应策略,也将相关产品样本送交独立实验室检测.在财务影响方面,全面召回的成本也不到50万美元.在股价仅较事件引发的跌幅反弹约一半之时,相信此时是个买进机会.

"我们认为管理层反应相对快速,...将有助于控制对品牌声誉的冲击."巴克莱称.该行维持"加码"评级,目标价格17.83港元.

此前新秀丽旗下三款旅行箱的把手被香港消费者委员会检测出可能致癌的物质,其中以旗下品牌American Tourister型号Tokyo Chic旅行箱含量较高.公司昨日称将全面性召回该款行李箱,进行更换,并指该款行李箱占总销量约0.7%.[ID:nSH0108299]

上周五消费者委员会公布该项报告当天,新秀丽以大跌16%作收.周三本地时间下午3:06时,该股跌0.92%至12.86港元,较上周五收盘价回升约6.5%.

里昂证券以及星展唯高达亦维持原有的"买进"评级不变.里昂证券指出,管理层关心此事件对于长期声誉的伤害,但此较为乐观且预料事件影响将渐渐消退.

巴克莱还表示,新秀丽称销售趋势大致于第一季差不多,亚洲及美国市场增长势头良好,但欧洲部份地区前景尚有疑虑.公司并预计下半年可能必须先因应较为艰困的环境,之后销售有望回升.(完)

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