〔离岸人民币〕金管局、欧洲清算银行及摩根大通推出跨境抵押品管理服务

路透香港6月20日电---香港金融管理局周三与欧洲清算银行及摩根大通(JPM.N)签署双边协议,合作推出跨境抵押品管理服务,助国际金融机构从香港市场取得以港元及离岸人民币为主的流动资金.

金管局的声明称,将于本月25日推出这项新服务,届时国际金融机构可利用在欧洲清算银行或摩根大通所持的证券作为抵押品,与金管局辖下债务工具中央结算系统(CMU系统)成员藉有关服务进行三方回购协议交易,从香港市场取得尤其以港元及离岸人民币为主的流动资金.

"通过跨境抵押品管理的安排,此项服务将促进跨境人民币资金活动的扩张,并进一步加强香港作为离岸人民币业务全球枢纽的作用."金管局副总裁彭醒棠表示.

这是跨境债券投资交收试行平台于3月份启用后推出的首项附加服务.金管局计划将有关服务在2012年下半年有进一步发展,包括继续扩大跨境抵押品管理服务,让本地金融机构可利用所持的证券作为抵押品,向国际金融机构取得美元等外币流动资金.

抵押品管理服务的其中一个目的是推动具效率的回购协议市场在香港的发展,并且透过扩大抵押品的应用范围及减低借贷风险,从而进一步维持金融稳定.此外,此举可为国际金融机构提供有效渠道,开拓流动资金来源,从香港获取离岸人民币流动资金.

欧洲清算系统或摩根大通将担任三方回购协议交易的抵押品管理代理人,代表及确保交易双方自动履行行政责任.(完)