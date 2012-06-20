〔香港个股〕瑞安房地产斥资9.5亿元人民币增持上海项目股权

公司的声明称,计划通过认购瑞虹新城项目公司发行的新股,从而增持股权,而项目公司另一股东将不会参与认购新股.

瑞安房地产表示,看好瑞虹新城项目将于不久将來成为在中国上海最有价值之地块之一,监于此地段之综合用途物业之价值及瑞虹新城项目住宅销售辉煌往绩,对公司是一项具吸引力之投资机遇.