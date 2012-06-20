〔香港个股〕瑞安房地产斥资9.5亿元人民币增持上海项目股权

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月20日电---中国房地产商--瑞安房地产(0272.HK)周三称,将斥资约9.51亿元人民币,增持上海瑞虹新城物业发展项目的权益,由75%增加至79.81%.
公司的声明称,计划通过认购瑞虹新城项目公司发行的新股,从而增持股权,而项目公司另一股东将不会参与认购新股.
完成认购后,瑞安房地产于项目公司的股权将由75%升至79.81%.
瑞安房地产表示,看好瑞虹新城项目将于不久将來成为在中国上海最有价值之地块之一,监于此地段之综合用途物业之价值及瑞虹新城项目住宅销售辉煌往绩,对公司是一项具吸引力之投资机遇.
瑞安房地产今天收高0.96%,报3.15港元,过去一个月累计涨12.6%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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