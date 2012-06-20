〔香港金融〕政府通胀挂钩债券录得近四倍超额认购,刷新本地零售债券纪录

路透香港6月20日电---香港政府周三公布,通胀挂钩债券(iBond)录得近四倍的超额认购,申请总数及总额均创新本地零售债券的纪录;而申请认购"人人有份".

政府第二次发行通胀挂钩债券,发行额为100亿港元,最终收到逾33.2万份有效申请,涉及认购金额逾498亿港元.

所有有效均可获配发债券,最多可获四手(每手1万港元).所有有效申请中凡认购三手或以下,均可获全数配发所申请的债券.

通胀挂钩债券6月22日发行,6月25日在香港联合交易所上市,并开始在交易所进行买卖.

政府去年首次推出通胀挂钩债券,发行额亦为100亿港元,但当时认购额只有约130亿港元.(完)