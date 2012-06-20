〔香港金融〕政府通胀挂钩债券录得近四倍超额认购,刷新本地零售债券纪录

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月20日电---香港政府周三公布,通胀挂钩债券(iBond)录得近四倍的超额认购,申请总数及总额均创新本地零售债券的纪录;而申请认购"人人有份".
政府第二次发行通胀挂钩债券,发行额为100亿港元,最终收到逾33.2万份有效申请,涉及认购金额逾498亿港元.
所有有效均可获配发债券,最多可获四手(每手1万港元).所有有效申请中凡认购三手或以下,均可获全数配发所申请的债券.
通胀挂钩债券6月22日发行,6月25日在香港联合交易所上市,并开始在交易所进行买卖.
政府去年首次推出通胀挂钩债券,发行额亦为100亿港元,但当时认购额只有约130亿港元.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)