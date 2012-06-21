《香港报摘》--经济日报6月21日

* 要闻版头条:

--美国联邦储备局结束一连两天会议,会后声明没有提及加推第三轮量化宽松(QE3)的可能性,但市场之后发现今次增添了"准备采取进一步行动",重燃QE3憧憬,美股逐步收复先前跌幅并一度倒升.

* 其他:

--小南国香港IPO每股招股价1.5港元,集资逾5亿港元.公司今年计划开设22间餐厅,预期2014年餐厅总数达138间.

--思捷环球(0330.HK)大股东Lone Pine Capital于6月15日增持思捷1,407.9万股股份,每股平均9.96港元,涉资1.4亿港元,持股由13.08%增至14.17%.

--中移动(0941.HK)5月新增3G用户239.2万,按月增3.7%,按年则跌8.6%.至5月底止累计3G用户为6,426.2万,按年增加1倍.

--渣打(2888.HK)香港于三日内两度下调人民币定存息,现时3个月期定存息为2.5厘,减幅为18个基点;东亚(0023.HK)亦将3至24个月大额定存下调10个基点,至3厘.

--据外国传媒报导,中电控股(0002.HK)的澳洲子公司TRUenergy已聘请澳新银行为其安排出售位于澳洲南部的Waterloo风电场,售价最高可能达到3亿澳元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

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