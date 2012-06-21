《香港报摘》--经济日报6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--美国联邦储备局结束一连两天会议,会后声明没有提及加推第三轮量化宽松(QE3)的可能性,但市场之后发现今次增添了"准备采取进一步行动",重燃QE3憧憬,美股逐步收复先前跌幅并一度倒升.
* 其他:
--小南国香港IPO每股招股价1.5港元,集资逾5亿港元.公司今年计划开设22间餐厅,预期2014年餐厅总数达138间.
--思捷环球(0330.HK)大股东Lone Pine Capital于6月15日增持思捷1,407.9万股股份,每股平均9.96港元,涉资1.4亿港元,持股由13.08%增至14.17%.
--中移动(0941.HK)5月新增3G用户239.2万,按月增3.7%,按年则跌8.6%.至5月底止累计3G用户为6,426.2万,按年增加1倍.
--渣打(2888.HK)香港于三日内两度下调人民币定存息,现时3个月期定存息为2.5厘,减幅为18个基点;东亚(0023.HK)亦将3至24个月大额定存下调10个基点,至3厘.
--据外国传媒报导,中电控股(0002.HK)的澳洲子公司TRUenergy已聘请澳新银行为其安排出售位于澳洲南部的Waterloo风电场,售价最高可能达到3亿澳元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。