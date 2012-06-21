《香港报摘》--信报6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--美国联储局延长原定6月底结束的扭曲操作半年,至今年底才结束,并把换债规模增加2,670亿美元,以刺激经济增长及缓和欧债危机的打击.
* 其他:
--市场消息指出,中国内地餐饮连锁店俏江南计划今日在港交所进行上市聆讯.
--东岳(0189.HK)发出盈警,预计截至今年6月底止半年净利按年大跌至少60%,因为氟化工产品售价下降及需求疲弱.
--永晖焦煤(1733.HK)周三急升逾23%,成交量大增至近1亿港元.有分析人士认为与中国铝业(2600.HK)(601600.SS)股东会即将表决收购永晖焦煤股份有关.
--勤+缘(2366.HK)主要股东梁凤仪周三出售2.3亿股股份,持股量由11.34%降至6.43%,不再是大股东.持股10.68%的锦兴(0275.HK)现为大股东.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。