《香港报摘》--信报6月21日

* 头版头条:

--美国联储局延长原定6月底结束的扭曲操作半年,至今年底才结束,并把换债规模增加2,670亿美元,以刺激经济增长及缓和欧债危机的打击.

* 其他:

--市场消息指出,中国内地餐饮连锁店俏江南计划今日在港交所进行上市聆讯.

--东岳(0189.HK)发出盈警,预计截至今年6月底止半年净利按年大跌至少60%,因为氟化工产品售价下降及需求疲弱.

--永晖焦煤(1733.HK)周三急升逾23%,成交量大增至近1亿港元.有分析人士认为与中国铝业(2600.HK)(601600.SS)股东会即将表决收购永晖焦煤股份有关.

--勤+缘(2366.HK)主要股东梁凤仪周三出售2.3亿股股份,持股量由11.34%降至6.43%,不再是大股东.持股10.68%的锦兴(0275.HK)现为大股东.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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