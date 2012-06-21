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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月21日

路透香港6月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7589港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收低12.94点,或0.1%,报12,824.39点.美联储宣布延长卖短买长操作后交投震荡.[ID:nSB8542713]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  198.260   -0.88      29237            15.383      -0.63
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.050    1.01      38983             3.429       0.57
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.960   -0.82     149370            82.182      -0.45
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   38.300   -0.08      94852            19.811       0.56
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  137.440   -0.35      56202            10.664       0.41
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   90.680   -0.69      23457             7.036       0.08
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.390    0.68     413430            68.884       0.63
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   45.560   -2.38      40320             3.535       0.71
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.350   -4.85     366224            10.358      -0.40
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.430   -0.73      86621            12.748       0.69
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.080   -2.36      54953             5.447      -0.79
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.150    0.87       8691             3.437       0.80
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.560    1.70      13544             1.207     -50.11
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.630    0.62      54652             0.253      -2.72 (完) 

  --整理 雷美珍

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