《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7589港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低12.94点,或0.1%,报12,824.39点.美联储宣布延长卖短买长操作后交投震荡.[ID:nSB8542713] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 198.260 -0.88 29237 15.383 -0.63 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.050 1.01 38983 3.429 0.57 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.960 -0.82 149370 82.182 -0.45 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.300 -0.08 94852 19.811 0.56 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 137.440 -0.35 56202 10.664 0.41 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 90.680 -0.69 23457 7.036 0.08 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.390 0.68 413430 68.884 0.63 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 45.560 -2.38 40320 3.535 0.71 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.350 -4.85 366224 10.358 -0.40 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.430 -0.73 86621 12.748 0.69 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.080 -2.36 54953 5.447 -0.79 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.150 0.87 8691 3.437 0.80 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.560 1.70 13544 1.207 -50.11 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.630 0.62 54652 0.253 -2.72 (完) --整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。