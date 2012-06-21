《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月21日

路透香港6月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7589港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低12.94点,或0.1%,报12,824.39点.美联储宣布延长卖短买长操作后交投震荡.[ID:nSB8542713] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 198.260 -0.88 29237 15.383 -0.63 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.050 1.01 38983 3.429 0.57 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.960 -0.82 149370 82.182 -0.45 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 38.300 -0.08 94852 19.811 0.56 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 137.440 -0.35 56202 10.664 0.41 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 90.680 -0.69 23457 7.036 0.08 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.390 0.68 413430 68.884 0.63 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 45.560 -2.38 40320 3.535 0.71 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.350 -4.85 366224 10.358 -0.40 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.430 -0.73 86621 12.748 0.69 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 28.080 -2.36 54953 5.447 -0.79 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 22.150 0.87 8691 3.437 0.80 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.560 1.70 13544 1.207 -50.11 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.630 0.62 54652 0.253 -2.72 (完) --整理 雷美珍