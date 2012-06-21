《香港报摘》--其他报纸重要消息6月21日

* 明报:

--香港今年最大型新盘--将军澳85区峻滢料下周公布售价,其发展商长实(0001.HK)称,目前至少有两间银行可以提供最长40年按揭,针对40岁以下年轻买家.

--深圳前海管理局局长郑宏杰表示,刚成立的国际仲裁院有半数仲裁员是港人,落户前海的企业很大机会可选香港法例解决商业纠纷,增加下月来港招商的吸引力.

--消息人士透露,银行公会提出希望香港人民币个人户口兑换上限由2万元加至8万元,估计未必一步到位,会先中间着墨.

* 星岛日报:

--金融管理局表示,将于6月25日透过跨境债券投资及交收试行平台,提供跨境及跨币种的抵押品管理服务.

--英皇国际(0163.HK)集团执行董事张炳强表示,由于国际品牌陆续进驻香港,旺区舖位需求攀升,料未来三年租金将每年升10%.

* 苹果日报:

--香港政府早前交出部份土地以加快基建工程,其中新界马鞍山白石土地刚邀请顾问进行基建工程,以便其中一幅住宅地可赶及于2014/15年度推出.

* 东方日报:

--永利渡假村(WYNN.O)大股东兼永利澳门(1128.HK)主席Steve Wynn的前妻兼永利渡假村董事Elaine Wynn,正式向美国法院申请解除一份禁制其出售永利渡假村约9.7%权益的股东协议.

* 文汇报:

--瑞士Finemetal ASIA与铸金商Argor Heraeus合作,发行亚洲首枚1两重的999.9高纯度金币.

--综合利嘉阁地产研究部数据,5月全港50个指标屋苑租金现水平超越去年9月高位,而指标屋苑的加权平均成交尺租为22.71港元,按月上升2.1%,连升4个月.

* 大公报:

--据市场消息人士透露,中国人保集团在两地上市的计划,由于国务院和保监会全力支持,料可通过上市聆讯.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]