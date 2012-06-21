〔港报财经评论〕无望可失逐步回稳--信报6月21日

无望可失逐步回稳/ 习广思

港股在联储局议息前夕,表面看似平静,实际是暗暗炒作.恒指在19,500点争持,汇控(0005.HK)成交增加支撑指数,收报19,518点,上升102点,大市成交额只有414亿港元,沽空比率10.52%.看走势图,6月上半场恒指翻身,指数短线或有波动,原因是近两日大量牛熊出动,包括18,900-18,999点之间的牛证,以及19,600-19,699点之间的熊证.不过,整体大市虽然回稳,但恒指升幅及成交均反映投资者信心不大,惟总有资金忍不住手吸货.濠赌股一向是热钱恩物,大行选择此时护航总有因由.其次,超卖低残股份忽然急弹,可以解读为基金做淡仓,但这类二三线股早已不是沽空目标,因此投资者应视之为资金在半年结前的炒作.

残股暴升,包括永晖焦煤(1733.HK)、味千(0538.HK)、中国绿色(0904.HK)、秦发(0866.HK)急涨.新股异动,获”中国女股神”刘央垂青的东吴水泥(0695.HK)是今年罕见的爆升新股.香港零售股同样于低位急升,包括周大福(1929.HK)、六福(0590.HK)、I.T(0999.HK)、Joyce(0647.HK)、佐丹奴(0709.HK),究竟炒什么?自由行概念不再”吃香”,如果股价反弹欠缺基础因素支持,是次仅属短线技术反弹而已.反之,投资者可留意一些有机会转势的股份,它们大多已升至一个等待破位的水平,例如中铁建(1186.HK)、大唐发电(0991.HK)正上试2月初高位.创维(0751.HK)等待冲破250天线.至于内房股方面,股价出现回落,世茂(0813.HK)、富力(2777.HK)分别在250周线和150周线遇阻,深控(0604.HK)及中国建筑(3311.HK)继续追落后.

同样是QE3憧憬,但以近日成交额及恒指升幅来看,纵使有憧憬,亦较以往自制得多.习惯成自然,虽有期望,但市场已不敢押大注.外汇分析师估计,一旦没有QE3,只有延长”扭曲操作”,美汇将回升,股市回落,恒指或调整至19,000点.不过,欧洲下周仍有两个会议,欧盟峰会仍是市场憧憬的焦点.在市场的自我调节下,期望一降再降,投资者对希腊国会重选做足心理准备,选举结果对市场影响有限.相反,将于下周举行的欧盟峰会则变数甚多,例如法国、意大利在打欧洲纾困基金──欧洲稳定机制主意.法国总统奥德朗的刺激方案能否成事.西班牙银行救助方案的细节内容等.种种因素令市场对救市没有太高期望.(B03)

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提防高风险资产回吐/ 苏子

澳元兑美元自本月1日低见0.9589后便以锤头利好形态见底回升,结束自4月27日由1.0474高位开始的大跌浪.澳元兑美元于上周四升越20天保历加通道的0.9995顶部阻力并明显在”一算”心理关口以上收市后,便一直保持于正在上升中的保历加通道顶部阻力线以上波动,昨天伦敦入市后更再次升逾1.02关口,暂时最高曾见1.0207水平,而此高位则微破前晚的1.0201高位.从技术上看,目前澳元兑美元仍处于单边升市里运行,短期内除非可以显着回落至保历加通道内运行,否则料汇价将继续以单边形式进一步突破200天SMA的1.0250关键阻力,从而朝着100天SMA的1.0330阻力及4月27日的1.0474高位迈进.

如澳元兑美元在今晨市场知悉联储局的议息结果后却未能企稳在上述的保历加通道顶部阻力线以上波动及收市,料汇价的短期走势将会由单边升市变成较为反覆的上落市况,并会考验0.9920至”一算”心理关口区域.留意目前市场的焦点落在今晨联储局议息后会否宣布推出QE3或延长扭曲操作.由于近日澳元兑美元的单边升市正正反映市场早已偷步炒作联储局将再”放水”刺激经济,故若然市场对今晨联储局的议息结果不甚满意,甚至在”好消息”出现后令高风险资产价格出现获利回吐的情况,料均会导致澳元兑美元扭转近期的单边上升市况.如近期升势凌厉的澳元兑美元未能进一步以单边市形式一举突破200天SMA的1.0250关键阻力,相信其他高风险资产价格亦会跟随澳元兑美元的走势,纷纷出现逆转回落的情况.

前晚美国市欧罗兑美元虽然升破上周初的1.2671高位,并曾逼近本周初的1.2747高位,最高曾见1.2730水平,但若然澳元兑美元可以见顶回落,相信欧罗兑美元的1.2671好淡判别位将会得到复失,汇价随后料会跌破本周早段一直稳守不破的10天SMA支持,从而下试上周四的1.2540低位及1.25心理关口.留意前天欧罗兑美元可以自低位强力反弹,并且成功收复本周初裂口高开后的主要升幅的绝大部分失地,反弹动力主要来自空仓回补,并非有什么新资金入市推高欧罗汇价.如今晨市场知悉联储局的议息结果后,欧罗兑美元未能承接前天的良好反弹势头,进一步突破本周初的1.2747高位并挑战50天SMA阻力,反而出现明显低收的情况,将是利淡讯号,小心本周余下时间欧罗兑美元的走势将不会好得到哪里去,故投资者已可继续采取高沽欧罗兑美元的策略.(B10)