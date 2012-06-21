〔港报财经评论〕股息4厘半,吸纳中移动--经济日报6月21日

股息4厘半,吸纳中移动/ 余少文

中港股市继续偏软,只有期望”七翻身”了.至于三只电讯股已公布5月3G上客量,中国移动(0941.HK)表现最差,加上回归A股仍只闻楼梯响,即使市场寄望的4G也没有出台时间表,短期调整压力未消除.中国内地股市两连跌,国企指数则升20点或0.2%,收9,821点,成交额87亿港元,是近两个月来最低成交额,其中只有50%主板H股可以随大市上升,升幅较大的股份多集中在二、三线股份身上.至于红筹指数逆市跌10点或0.3%,收3,874点,成交额42亿港元,主要受累中国联通(0762.HK)下跌近4%,收10.4港元,从而拖低红指12点.联通股价表现差,或是其5月3G上客量只有273万户所累,尽管其5月上客量是三大电讯商中最多,占当月3G上客量比重35%,但其5月上客量是八个月来最少.美银美林便将其2012-2014年盈利预测,下调18%-34%不等,并将目标价由19港元降至16.2港元.但美林也认为中线而言,联通是3G数据增长的最大得益者.而其目标价对比联通昨日收市价,股价仍有超过50%的潜在上升空间.

至于5月3G上客量表现最差是中移动,只有239万户,所占比重只有31%,是七个月以来最低的比重,观其过去一年多的3G上客量走势,呈下跌趋势,难怪美林指联通是3G受惠者.早在5月初,中移动升至88港元水平时,已向股民示警,指股价由70多港元水平回升以来,预测息率跌穿4厘,加上市场过度炒作4G和iPhone等概念,提出股民可高位止赚,然后等股价跌穿80港元后回补,而股价6月初便低见76.5港元.即使在79.9港元回补,到昨日收82.55港元,也有超过2港元回报.

由于中移动只是公用股,即使工信部批准中移动搞固网,母公司可能注入相关资产,但如瑞信所指,中国内地固网市场目前只有单位数投资回报,中移动一旦加入,将会令联通和中国电信(0728.HK)的固网业务带来影响,但未必可以为中移动带来太大回报.撇除固网因素,彭博综合证券商预测数字,料中移动今明两年每股盈利分别为6.43元和6.59元人民币,预测息率分别为4.1厘和4.3厘,也是早前建议高位获利的股民可在80港元以下回补的原因之一.(010)