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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 09:48 BJT

〔香港股市〕恒指开盘小幅走软,等待汇丰中国PMI初值

路透香港6月21日电---香港股市周四开盘小幅走软,随后将公布汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值,这可能会向投资者释出研判中国经济成长放缓的新线索.

0135GMT时,恒生指数.HSI下跌0.3%,报19,462.58点.恒生国企指数.HSCE跌0.2%,报9,798.30点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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