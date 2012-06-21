〔港报社评〕政治骚损民生,泛民适可而止--经济日报6月21日

泛民主派与港府就政府架构重组大打攻防战,但内容琐碎更意气,没完没了令市民极度烦厌,惟更要命的是此令多项涉重大公众利益的议案大塞车,或赶不及在本届立会通过.政治骚须以市民为念,泛民拉布应适可而止.

公众对这场旷日持久的攻防战已感厌恶,尤其双方都缺乏诚意,一方面港府及候任特首梁振英仍未为要多花公帑重组架构,提出有力理据.另一方面泛民的态度亦十分明显,就是为阻而阻,务使新政府架构无法在7月1日前落实,藉此向梁振英施下马威.

平情而论,部分市民对政府硬闯是有不满的,惟泛民为反对而反对,没完没了地浪费社会资源,建制泛民都只能是输家.最严重的是,立会若继续在重组议案上拖拉,导致多项涉公众利益的议案卡住,若到10月下届立会运作后再从头提上立法会首读,市民利益便切切实实受到伤害,绝对是泛民、建制派、与政府的失职.

对普罗市民来说,政府架构重组实非重大事件,更何况不论谁对谁错,与其继续蹉跎,殃及民生议案,不如让架构重组方案通过,新班子可顺利完整上台,那日后新政府若施政不力、成效不彰,亦无藉口,而立法会则可加倍追究问责.

泛民在这场拉布战摆出的姿态已相当清晰,如今应见好就收,不应再打泥浆战妨碍民生议案.为了确保民生议案能赶及通过,无论泛民或建制派议员,都应在仅余的会期日以继夜、夜以继日地加班开会,不能让市民为政客的政治骚赔上代价.(A10)