〔港报社评〕稀土道出发展辛酸粗放增长代价沉重--信报6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
国务院昨天公布“中国的稀土状况与政策”白皮书,提出加强对稀土的出口、开采和生产管理,并强调继续向国际市场供应稀土,促进公平贸易和国际交流合作.可以说,从过去稀土的采矿、产品出口到目前加强管理,反映了中国粗放型增长过程中的“发展辛酸”与“代价”.
稀土开采、选冶和分离生产技术落后,不仅破坏生态环境,而且在生产“价值链”上也处于低端.基于稀土资源所产生的效益,在于通过技术把稀土所蕴含的矿物质二次使用,大幅增加新产品的“附加值”,若没有相关技术,增值无法实现,但技术的专利很多掌握在日本和美国等国家手中.
从稀土落后开采、竞价出口、受技术限制而无法利用稀土材料进行二次加工使用,提升新产品的附加值,以致把“黄金级”自然资源以“白菜”价格出售.可以说,稀土产业问题充分暴露中国经济粗放型增长过程的“缺失”、自然资源过度损耗和环境破坏.如今从稀缺资源、经济持续发展和未来产品市场开发的角度,重新进行战略性政策调整,确实有此需要和迫切性.
稀土过去在中国粗暴开采、对生态环境造成难以弥补的破坏、产业结构“小、散、乱”等市场失序问题,如今加强对行业管理,重新调整稀土的储存,控制开采总量,并开发深度加工与新材料应用技术,无疑也隐含了大国发展战略意义,故在加强稀土储产量管理与出口之间,必须取得合理平衡,避免“稀土政治”国际扩散.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。