〔港报社评〕稀土道出发展辛酸粗放增长代价沉重--信报6月21日

国务院昨天公布“中国的稀土状况与政策”白皮书,提出加强对稀土的出口、开采和生产管理,并强调继续向国际市场供应稀土,促进公平贸易和国际交流合作.可以说,从过去稀土的采矿、产品出口到目前加强管理,反映了中国粗放型增长过程中的“发展辛酸”与“代价”.

稀土开采、选冶和分离生产技术落后,不仅破坏生态环境,而且在生产“价值链”上也处于低端.基于稀土资源所产生的效益,在于通过技术把稀土所蕴含的矿物质二次使用,大幅增加新产品的“附加值”,若没有相关技术,增值无法实现,但技术的专利很多掌握在日本和美国等国家手中.

从稀土落后开采、竞价出口、受技术限制而无法利用稀土材料进行二次加工使用,提升新产品的附加值,以致把“黄金级”自然资源以“白菜”价格出售.可以说,稀土产业问题充分暴露中国经济粗放型增长过程的“缺失”、自然资源过度损耗和环境破坏.如今从稀缺资源、经济持续发展和未来产品市场开发的角度,重新进行战略性政策调整,确实有此需要和迫切性.

稀土过去在中国粗暴开采、对生态环境造成难以弥补的破坏、产业结构“小、散、乱”等市场失序问题,如今加强对行业管理,重新调整稀土的储存,控制开采总量,并开发深度加工与新材料应用技术,无疑也隐含了大国发展战略意义,故在加强稀土储产量管理与出口之间,必须取得合理平衡,避免“稀土政治”国际扩散.(A02)