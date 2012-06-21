〔港报社评〕梁振英寓所僭建玻璃棚,专业领域违规使人遗憾-明报6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
候任特首梁振英承认寓所玻璃棚不当,昨日并已即时雇请承建商拆卸完毕,这一幕或许显示梁振英危机处理得当,行事果断,不拖泥带水,但是他解释僭建的一些说词,有转移视线之嫌,显示他并未坦然认错.另外,梁振英是专业测量师,竟然僭建了这个玻璃棚,他有明知故犯之嫌,使人十分遗憾.
梁班子交政绩是后话首要身家清白不闹丑闻综合种种情况,有理由质疑梁振英是明知故犯情况下僭建,他雇请承建商极速拆卸了玻璃棚,但是曾经违反“建筑物条例”、违反城规条例,却是事实,以梁振英的身分,市民对他的期望更高,要求也更高,若梁振英真的坦诚认错,我们建议他请专业人士评估玻璃棚存在期间,梁宅享用了多少着数,等值多少,然后由梁振英折现捐赠给慈善机构,以体现特首应有的情操和承担,而非极速地一拆了之.
从这件事,警示梁振英和他的团队,他们握有权力,必须真正做到权为民所用,而非为一己之私而谋.另外,梁班子的一切都接受公众监察,市民、立法会议员、传媒等会无时无刻地用放大镜审视他们的一言一行.
梁班子施政将交出什么成绩是后话,我们认为,梁班子首先要过身家清白这一关,特别是新任的副司长、局长、副局长和政治助理等数十人,必要通过严格品格审查,至于他们的住所有没有僭建,相信更会是传媒的侦查对象了.设若未正式施政却已闹出丑闻,梁班子的处境只会更为严峻.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。