〔港报社评〕梁振英寓所僭建玻璃棚,专业领域违规使人遗憾-明报6月21日

候任特首梁振英承认寓所玻璃棚不当,昨日并已即时雇请承建商拆卸完毕,这一幕或许显示梁振英危机处理得当,行事果断,不拖泥带水,但是他解释僭建的一些说词,有转移视线之嫌,显示他并未坦然认错.另外,梁振英是专业测量师,竟然僭建了这个玻璃棚,他有明知故犯之嫌,使人十分遗憾.

梁班子交政绩是后话首要身家清白不闹丑闻综合种种情况,有理由质疑梁振英是明知故犯情况下僭建,他雇请承建商极速拆卸了玻璃棚,但是曾经违反“建筑物条例”、违反城规条例,却是事实,以梁振英的身分,市民对他的期望更高,要求也更高,若梁振英真的坦诚认错,我们建议他请专业人士评估玻璃棚存在期间,梁宅享用了多少着数,等值多少,然后由梁振英折现捐赠给慈善机构,以体现特首应有的情操和承担,而非极速地一拆了之.

从这件事,警示梁振英和他的团队,他们握有权力,必须真正做到权为民所用,而非为一己之私而谋.另外,梁班子的一切都接受公众监察,市民、立法会议员、传媒等会无时无刻地用放大镜审视他们的一言一行.

梁班子施政将交出什么成绩是后话,我们认为,梁班子首先要过身家清白这一关,特别是新任的副司长、局长、副局长和政治助理等数十人,必要通过严格品格审查,至于他们的住所有没有僭建,相信更会是传媒的侦查对象了.设若未正式施政却已闹出丑闻,梁班子的处境只会更为严峻.(A02)