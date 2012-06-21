〔港报社评〕优先处理架构重组,合情合理合法--文汇报6月21日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
政府在立法会大会动议,要求调整议程,将决议案放在法案之前审议,令新政府架构重组的决议案可以提前处理.事实上,立法会如期在7月1日之前完成政府架构重组,令新一届政府能够尽快落实各项政策,是急市民所急.优先处理架构重组的决议案合情、合理、合法.刻意“拉布”,令立法会积压工作,才是导致架构重组审议时间紧迫的主因.反对派议员故意刁难新政府,阻碍架构重组,毫无建设性,只会引起民意更大反弹.
新政府架构重组关乎全港市民的福祉,大多数理性的市民亦支持优先处理.香港民意调查中心日前公布“市民对改组政府架构意见”最新调查结果显示,72%受访市民不赞成反对派议员用拉布方式,阻止立法会在7月1日前通过改组政府架构的方案,58%受访者则认为,政府架构改组的工作应该在7月1日前完成.主流民意已经清晰表示支持架构重组,身为民意代表的立法会议员,理应顺应民意,从善如流.
造成架构重组决议案审议时间紧迫、必须优先处理的局面,完全是拜反对派议员肆意拉布、令议会大塞车所赐.反对派议员千方百计刁难架构重组审议,借提出大量动议、不断重复提问浪费时间.如今不检讨自己的所作所为,反倒指摘优先处理架构重组“打尖、突袭”,根本是本末倒置,恶人先告状.如果反对派议员一意孤行阻挠重组,漠视香港整体利益,与民意为敌,就必须承担政治后果,在9月的立法会选举中付出代价.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。