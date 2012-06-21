〔港报社评〕优先处理架构重组,合情合理合法--文汇报6月21日

政府在立法会大会动议,要求调整议程,将决议案放在法案之前审议,令新政府架构重组的决议案可以提前处理.事实上,立法会如期在7月1日之前完成政府架构重组,令新一届政府能够尽快落实各项政策,是急市民所急.优先处理架构重组的决议案合情、合理、合法.刻意“拉布”,令立法会积压工作,才是导致架构重组审议时间紧迫的主因.反对派议员故意刁难新政府,阻碍架构重组,毫无建设性,只会引起民意更大反弹.

新政府架构重组关乎全港市民的福祉,大多数理性的市民亦支持优先处理.香港民意调查中心日前公布“市民对改组政府架构意见”最新调查结果显示,72%受访市民不赞成反对派议员用拉布方式,阻止立法会在7月1日前通过改组政府架构的方案,58%受访者则认为,政府架构改组的工作应该在7月1日前完成.主流民意已经清晰表示支持架构重组,身为民意代表的立法会议员,理应顺应民意,从善如流.

造成架构重组决议案审议时间紧迫、必须优先处理的局面,完全是拜反对派议员肆意拉布、令议会大塞车所赐.反对派议员千方百计刁难架构重组审议,借提出大量动议、不断重复提问浪费时间.如今不检讨自己的所作所为,反倒指摘优先处理架构重组“打尖、突袭”,根本是本末倒置,恶人先告状.如果反对派议员一意孤行阻挠重组,漠视香港整体利益,与民意为敌,就必须承担政治后果,在9月的立法会选举中付出代价.(A06)